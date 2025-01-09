史特拉迪瓦里名琴首展　音樂史上不朽名作9,300萬天價瑰寶上拍

【拍賣/ 天價樂器】音樂史上有一把史特拉迪瓦里（Stradivarius）小提琴，無疑是最具傳奇色彩的樂器之一，即將在香港首度亮相，隨後在2月將會舉行拍賣，估價高達9,300萬港元，有機會打破小提琴拍賣紀錄。這把小提琴除了因為卓越的音質和工藝而受到讚譽，還有其背後的歷史和傳承，成為無數音樂愛好者和收藏家的夢想之琴。

The Joachim-Ma Stradivarius（圖片來源：Sotheby's）

意大利工匠安東尼奧・史特拉迪瓦里（Antonio Stradivari）活躍於於17世紀末至18世紀初，其出品的「史特拉迪瓦里小提琴」以獨特的音色、精湛的工藝和美麗的外觀聞名於世，當中最著名的作品主要集中在1714年到1720年之間，這段時期被稱為他的「黃金時期」，此時的造琴工藝和音色掌控已經達到爐火純青的巔峰地步。是次上拍的作品有著與眾不同之處，包括出色的音質豐厚複雜、充滿深度，被譽為最適合演奏的小提琴，所以多年來吸引到無數的頂級音樂家對之傾心，亦曾被多位演奏家所擁有，當中最為著名的有19世紀最具影響力的匈牙利小提琴家Joseph Joachim，他與作曲家Johannes Brahms的合作對古典音樂的發展產生深遠的影響。

Joseph Joachim（圖片來源：Sotheby's）

此外，另一位著名的藏家為已故華裔小提琴家兼教育家馬思宏，馬思宏於1950年畢業於新英格蘭音樂學院，是為Joseph Joachim的徒孫，於2009年馬思宏離世時將此琴贈予母校，讓學生有機會使用此傳奇來演奏，是次校方將之委託紐約蘇富比上拍，希望收益用於設立獎學金，讓更多有潛質的學生受惠。Joseph Joachim和馬思宏作為前藏家為此琴寫下無數經典與傳奇，使之被冠以「The Joachim-Ma Stradivarius」之名。

The Joachim-Ma Stradivarius（圖片來源：Sotheby's）

此作製於1714年，當時史特拉迪瓦里主要使用阿爾卑斯山的松樹和意大利的楓樹來製琴，材料經過精心挑選與處理以保證出品的音質和耐用性，形狀和設計經過深思熟慮以確保共鳴箱的最佳配置，從而產生豐富、深邃的音色。此作被評為「甜美且圓潤」，奏出每一個音符都充滿深度和表現力。於1878年，作曲家Johannes Brahms為了好友Joseph Joachim創作出《D大調小提琴協奏曲》，這是前者唯一的小提琴協奏曲，卻成為足以與貝多芬相較量的最偉大四部德國小提琴協奏曲之一。在1879年Joseph Joachim用上史特拉迪瓦里小提琴奏出《D大調小提琴協奏曲》聞名於世，提升這把小提琴的價值使之成為音樂史上最重要的樂器之一。

這把傳奇名琴擁有超過三個世紀的音樂歷史，於1月17日至22日將會首度在亞洲亮相，在蘇富比旗艦藝廊公開展出，隨後的拍賣估價為1,200萬美元至1,800萬美元，有望創造新的紀錄。目前小提琴的最高拍賣紀錄是2011年創下的，同是史特拉迪瓦里小提琴，「Lady Blunt」當年以1,590萬美元之天價成交。據悉現存於世的史特拉迪瓦里小提琴約有650把，當中市場上流傳著約500把，不過大部分被保存在博物館和文化機構中，本來已有一定的稀缺性，再加上前藏家的名聲加持下相信會推動價格的飆升，其獨特的音質和歷史背景使其具備了極高的市場吸引力。