坂本龍一主動為喜愛餐廳製作歌單　不收分文也沒有揀選自己作品

日本音樂大師、素有「教授」之美譽的坂本龍一於上月底離世。對於坂本龍一有太多的逸事為人所津津樂道，他一生為音樂界貢獻良多，對音樂的堅持亦是很多人難以企及的，他甚至為了同時間滿足自己和大家的味蕾和耳朵，曾經主動免費為喜愛的餐廳製作歌單。

到餐廳用膳，有人認為食物味道和擺放最重要，也有人以室內裝潢行先，這些都滿足了味覺和視覺，卻忽視了另一樣重要的感官——聽覺，即使是最好的星級餐廳，可能用上最爛透的音樂，大大浪費了好食物。

「教授」坂本龍一對不同聲音都有所追求（VCG）

早前讀過《The New York Times》網站一文《Annoyed by Restaurant Playlists, a Master Musician Made His Own》，作者Ben Ratliff說出一個有關日本音樂「教授」坂本龍一和餐廳BGM（背景音樂，Background Music簡稱）的故事，話說坂本龍一常光顧紐約默里山（Murray Hill）的日本餐廳Kajitsu，他認為那裏的食物製作一流，音樂選擇卻九流，最終他忍受不了，直接跟大廚對話，表示可以為他們製作背景音樂的Playlist。

Kajitsu食物多次得到星級評價（Kajitsu）

坂本龍一不收分文，也沒有揀選自己作品，更沒有大肆張揚，他此舉完完全全是從餐廳和食客出發，是純粹為分享，「教授」指店內播放的是夾雜着巴西流行歌、美國民謠和爵士樂，他直說歌單爛透，甚至有次他因捱不住而離開，並說很多公共場所都有同樣的問題，通常他會選擇離開，今次卻破例，因為他實在喜歡Kajitsu的食物。

Kajitsu食品味道與賣相都經過精心處理，想不到BGM卻⋯⋯（Kajitsu）

為Kajitsu特製的BGM歌單中，坂本龍一選來的並非以Big Names掛帥，而是構建整個氛圍，當中包括Jazz的Bill Evans、Thelonious Monk；Fusion的Pat Metheny Group；Electronica的Oneohtrix Point Never、Aphex Twins、Nicolas Jaar；Bossa Nova的Gal Gosta、Joyce；Ambient的Brian Eno；還有很多近代Neo-Classical名字如Nils Frahm、Jóhann Jóhannsson、Max Richter，驟聽來像不經意，卻暗暗營造出寂靜的思潮起伏。

坂本龍一為Kajitsu選曲部份作品

+ 3

把地點搬到香港，情況也大同小異，難聽擾人的BGM處處皆是，不少美食伴碟的是「Fing頭」舞曲和悲情K歌，食慾也隨這類音符而大減，即使是高級餐廳，Classical或Jazz是意料之中的選擇，而且十居其九都是易入口的Smooth Jazz或Piano Music，他們著重的是「舒適」，卻忘了跟餐飲互相配合的「靈魂」，感觀世界從來都不是從單一角度出發。問題從來不只是餐廳，站在時尚最前線的Fashion Oulet，店內有段長時間停播放著Twins和Lily Allen，跟貨架上的COMME des GARCONS、Martin Margiela服飾，顯得格格不入，可謂聲音污染的經典，相反像日本的Beams或法國的Colette卻從不會出現這現像，可見對聲音有追求的人，才是有福的。