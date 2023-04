坂本龍一主動為喜愛餐廳製作歌單　不收分文也沒有揀選自己作品

日本音樂大師、素有「教授」之美譽的坂本龍一於上月底離世。對於坂本龍一有太多的逸事為人所津津樂道,他一生為音樂界貢獻良多,對音樂的堅持亦是很多人難以企及的,他甚至為了同時間滿足自己和大家的味蕾和耳朵,曾經主動免費為喜愛的餐廳製作歌單。

到餐廳用膳,有人認為食物味道和擺放最重要,也有人以室內裝潢行先,這些都滿足了味覺和視覺,卻忽視了另一樣重要的感官——聽覺,即使是最好的星級餐廳,可能用上最爛透的音樂,大大浪費了好食物。

「教授」坂本龍一對不同聲音都有所追求(VCG)

早前讀過《The New York Times》網站一文《Annoyed by Restaurant Playlists, a Master Musician Made His Own》,作者Ben Ratliff說出一個有關日本音樂「教授」坂本龍一和餐廳BGM(背景音樂,Background Music簡稱)的故事,話說坂本龍一常光顧紐約默里山(Murray Hill)的日本餐廳Kajitsu,他認為那裏的食物製作一流,音樂選擇卻九流,最終他忍受不了,直接跟大廚對話,表示可以為他們製作背景音樂的Playlist。

Kajitsu食物多次得到星級評價(Kajitsu)

坂本龍一不收分文,也沒有揀選自己作品,更沒有大肆張揚,他此舉完完全全是從餐廳和食客出發,是純粹為分享,「教授」指店內播放的是夾雜着巴西流行歌、美國民謠和爵士樂,他直說歌單爛透,甚至有次他因捱不住而離開,並說很多公共場所都有同樣的問題,通常他會選擇離開,今次卻破例,因為他實在喜歡Kajitsu的食物。

Kajitsu食品味道與賣相都經過精心處理,想不到BGM卻⋯⋯(Kajitsu)

為Kajitsu特製的BGM歌單中,坂本龍一選來的並非以Big Names掛帥,而是構建整個氛圍,當中包括Jazz的Bill Evans、Thelonious Monk;Fusion的Pat Metheny Group;Electronica的Oneohtrix Point Never、Aphex Twins、Nicolas Jaar;Bossa Nova的Gal Gosta、Joyce;Ambient的Brian Eno;還有很多近代Neo-Classical名字如Nils Frahm、Jóhann Jóhannsson、Max Richter,驟聽來像不經意,卻暗暗營造出寂靜的思潮起伏。

坂本龍一為Kajitsu選曲部份作品

把地點搬到香港,情況也大同小異,難聽擾人的BGM處處皆是,不少美食伴碟的是「Fing頭」舞曲和悲情K歌,食慾也隨這類音符而大減,即使是高級餐廳,Classical或Jazz是意料之中的選擇,而且十居其九都是易入口的Smooth Jazz或Piano Music,他們著重的是「舒適」,卻忘了跟餐飲互相配合的「靈魂」,感觀世界從來都不是從單一角度出發。問題從來不只是餐廳,站在時尚最前線的Fashion Oulet,店內有段長時間停播放著Twins和Lily Allen,跟貨架上的COMME des GARCONS、Martin Margiela服飾,顯得格格不入,可謂聲音污染的經典,相反像日本的Beams或法國的Colette卻從不會出現這現像,可見對聲音有追求的人,才是有福的。