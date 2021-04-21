麒麟啤「麒麟之迷」　何謂「一番搾」？關於啤酒泡想說的是⋯⋯

隨著在街上走動會出汗，感覺到炎夏的氣息已經到來，又是呷一口冰凍啤酒的時間，一箱又一箱的啤酒入手，啤酒其實也是一種講求時令的產物，大家也不難見到啤酒罐的包裝也隨著季節而改變，當中的表表者就有來自日本的麒麟啤。老實說，日本出產的啤酒，大多都能夠受世人所追捧，因為質素著實不差，綜觀各大品牌，朝日、三得利、札幌、惠比壽等，都各有特色，但是次想說的麒麟，不為別的，除了名字有趣，而且與日本的啤酒史發展也息息相關。

圖片來源：Kirin

四月日本櫻花開，如果可以旅遊，大家早已到日本去賞櫻吧！但身在家中，也可以櫻花季節版麒麟啤應應節。雖然釀造成分上沒有櫻花，但麒麟啤向來都以時令啤酒花的清新花香而聞名。另一方面，喜歡它的朋友大多都被其濃厚的麥香而著迷。品牌標榜著「一番搾」，原來一番搾的意思是採用「第一道麥汁」，在釀造過程中，麥芽要先進入糖化程序，讓澱粉質分解成糖份，過濾後流出的首輪麥汁正是「一番搾」，帶著重重的麥香。聽起來簡單，作為量產型的品牌卻是付出了高昂的成本，因為把原材料運用效率最大化才是賺錢之道，第二道、第三道麥汁以至再混合皆可釀酒，但品牌卻沒有這樣做，因為喝啤酒最忌淡如水。

圖片來源：Kirin

+ 2

接下來介紹一下其名字，照道理，麒麟作為瑞獸，是中國文化的產物，是如何成為品牌名字及Logo？首先談起的，是麒麟啤的創立人之一、被譽為日本啤酒之父的蘇格蘭人Thomas Blake Glover，他於日本開放長崎港口期間資助成立Japan Brewery Company，正是麒麟啤的前身，後來改名為麒麟，也與他有莫大關係。作為商人，他對於長崎的發展有著重要地位，更有傳聞他於幕末時期曾幫助過坂本龍馬等志士。直至今天，其故居依然存在，並成為長崎的一個景點。在他家中就正正放置著一雙麒麟雕像，原來他首次在福岡的太宰府門口，見到其地標的一座麒麟像時就深深入了迷，而麒麟對於營商亦有著吉祥之意，他更是喜歡到要特別放在家中，所以後來就直接以其命名啤酒品牌，也以「西狩麒麟」——紅日前一隻麒麟作為品牌的商標，而演變到現在的商標，有說「Kirin」的日文也藏在麒麟圖案之內。

網上圖片

最後，就要說說品牌另一個引以為傲之處——泡沫，「一番搾」啤酒出名泡沫豐盈，並非因為「多汽」，而是酒體質量高。有時到酒場暢飲，最忌多汽，故個個也曾學習過打斜斟出無泡的啤酒吧。但對於值得欣賞的啤酒，泡沫卻非常重要。除了可以反映出好的酒體及質素，斟出泡時是啤酒芳香散發最強之時。而且在大部分釀造風格的啤酒，於參加比賽評審時，在聞和品之前，都會先觀看泡沫，而不同風格應有不同的泡沫狀態。即使是我們在坊間輕鬆品飲不同牌子的Draft Beer，大家都會發現不同品牌都有著不同的啤酒杯，特別留意杯口闊大的，是為了泡沫濃郁豐盈的啤酒而設，因為假如杯身長而有很多泡沫就會很難去飲用。

其實不少啤酒都為泡沫做了很多細節，希望大家能夠留意到懂得品飲。藉此機會，也說說日本啤酒所推廣的「三度注酒法」，大家於今天可以容易在網上學到，目的是「打實」酒泡，而且，有時也會推薦飲家用陶杯來試，因為陶瓷表面上有很多細微凹凸的微粒，有助刺激酒體中飽和而穩定的二氧化碳製造更多泡沫。