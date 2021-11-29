Virgil Abloh逝世　入選百位最有影響力的人、擁有美麗心靈的天才

LV的男裝藝術總監、Off White的首席執行官兼創始人Virgil Abloh於11月28日（星期日）去世，享年41歲，世界上又有一位巨星殞落。於LVMH的Twitter上發布了一份來自品牌的CEO及董事長Bernard Arnault的悼念聲明：

LVMH、Louis Vuitton和Off White非常震驚地宣布Virgil Abloh於11月28日去世，他一直私下與癌症鬥爭多年。聽到這個可怕的消息後，我們都感到震驚。Virgil Abloh不僅是一位天才設計師、一位有遠見的人，更是一位擁有美麗心靈和大智慧的人⋯⋯ Bernard Arnault（LVMH）

相信對時尚界有一定認識的朋友，都知道Virgil Abloh的影響力有多深遠。他是首位主導LV的非裔設計師，於2013年創立Off-White、2018年入主LV男裝藝術總監，成功將街頭文化與High Fashion融為一體，因此而入選2018年《TIME》選出的「全球100名最有影響力的人」。

及後在Virgil Abloh的Instagram逐漸釋出是次噩耗的點滴，原來早在2019年Virgil Abloh已經證實患上心臟血管肉瘤，這兩年來他一直沒有將之公開，而是自己默默地面對與病魔抗爭。

Virgil Abloh出席2019年6月3日在紐約市布魯克林藝術博物館舉行的CFDA時尚大獎（圖片來源：Getty Images）

Virgil Abloh在時尚界的傳奇一生，始源自2009年加入Fendi旗下學習時裝設計，當時的「同學」包括另一位在時尚界舉足輕重、同為非裔設計師兼Rapper的Kanye West，之後在2010年Virgil Abloh更加入Kanye West的團隊出任創意總監一職。

Virgil Abloh於2021年11月4日在卡塔爾多哈舉辦的「Figures of Speech」展覽發表講話。這個文化慶典目的通過各種展覽、頒獎、公開演講和特別活動將藝術、時尚和設計領域聯繫起來。（圖片來源：Getty Images）

自Virgil Abloh當上Louis Vuitton男裝的藝術總監之後，曾在一個專訪中說過街頭服飾會消亡，及後他指出是被斷章取義。隨即又找來同為Rapper而且是A Bathing Ape、Human Made創辦人的NIGO合作打造聯名企劃「LV²」。

圖片來源：Louis Vuitton

接著Virgil Abloh又再重新演繹「街頭已死」一說，表示其實是指死了又生的不斷輪迴，而與NIGO的合作正是一個範例。此外，原來兩者竟也有著師徒的關係，自十多年前Virgil Abloh在日本遇上NIGO，深深感受到這街頭元祖的精神與理念而加入其麾下，影響著他的設計至今。

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「LV²」系列單品包括西裝、工裝大衣、襯衫、褲、錶、鞋、帽款等（圖片來源：Louis Vuitton）

「LV²」的首波聯名企劃用上了 LV棋盤格紋，是Virgil Abloh之前沒有使用過的，他指出這是對英國Mod文化致敬，採用經典標誌很重要，也透過剪裁、刺繡等手法融入其中，系列單品包括西裝、工裝大衣、襯衫、褲、錶、鞋、帽款等，希望從優良的傳統走出一條新的道路。至於「LV²」的意思則希望以「平方」來表達不同思想之下都能夠做到共融的包容性概念。自去年發布首季作品之後，「LV²」的早春系列在今年6月已經釋出，部分單品分別於10月及11月開始發售。

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