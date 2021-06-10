隈研吾操刀頂級溫泉酒店FUFU　藏於奈良公園　私人浴池看小鹿

奈良公園是熱門景點，每回去那裡，大家都會買鹿餅、餵小鹿、逛庭園。 去年，奈良公園裡多了一間酒店——由隈研吾操刀的馥府奈良FUFU Nara開業了。

乍一聽馥府（FUFU）這個品牌大概很多人會覺得陌生，其實2007年它就在日本熱海開了第一家酒店。酒店品質可以媲美虹夕諾雅（HOSHINOYA），在日本國內的酒店愛好者中一直有著良好的口碑，依靠高品質的入住體驗俘獲了大量回頭客。

奈良的這間馥府位於奈良公園內，僅有30間房，面積71㎡起跳且每間都配備天然溫泉浴池。大量運用了當地材料，集日式和風與東方禪意為一體。

奈良的這間馥府位於奈良公園內，僅有30間房。（IG@yuki_0409）

隱藏在奈良公園的酒店

馥府奈良是馥府在關西地區的首家，也是馥府系列的第三間。坐落於奈良公園內，步行可達東大寺及春日大社。

酒店分為住宿棟和餐飲棟，皆為兩層高度的低層建築。依然是隈研吾擅長的「負建築」，整個外立面都是深棕色，與周圍樹木的顏色如出一轍。庭院與酒店一同掩映在鬱鬱蔥蔥之中，渾然天成，詮釋了日本「庭屋一如」的傳統建築思想。蜿蜒的石板路鋪在如毛毯般柔軟的草坪上，不時可以看到小鹿的身影，一派寧靜美好的景象。

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步入其中，古墨色色調一路鋪陳。check in主要在房間內，大堂空間並不大。放了一些桌椅供客人休息，每張桌子間都有半包圍式的隔斷，私密性很強。

內部裝飾運用了大量當地的材料。曾經生長在這裡的樹木重獲新生，成為大廳的前台、酒吧的吧台、客房的置物台，樹木以另一種方式在這裡存續。還有隨處可見的奈良本地匠人手作。奈良土製作的花器和器皿、手工而製的奈良麻布、麻帳、鐵工藝品，每一件都是手作的溫度。

71㎡+的房間，還有天然溫泉浴池

酒店僅有30間房間，圍繞著中庭而建，均為套房，共有簡約、舒適、悅享、尊貴轉角以及豪華尊貴五種房型。面積71㎡起跳，每間配備了天然溫泉的露天浴池。

客房採用大開間或套間格局。大開間的格局可將房間一覽無餘，視覺上很開闊。原木色、啡色、褐色系的主色調營造出沉靜柔和的氛圍。

大開間的格局可將房間一覽無餘，視覺上很開闊。（FUFU Nara官網）

茶几、沙發、箱櫃等家具很多都使用了奈良原產吉野杉木。不同房型的家具都有獨特到的設計之處，比如茶几就有木製鏤空、藤製實心等多個種類。超大落地窗是標配，陽台與房間同一色系的運用使空間具有延伸感。

衛浴間同樣以玻璃門來分隔，從牆壁到地板都用大理石鋪陳，保證了空間的整體性。備品是日本品牌餘香YOKOU的有機護膚系列，帶有淡雅的墨香。酒店準備的館內服是墨色的日式浴衣和羽織外套，舒適雅緻。

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房間內的精緻裝飾都是來自奈良本地藝術家和匠人的手作品。麻布燈、布藝畫，花瓶，每一個小物件都是匠心的體現。

陽台區域面積很大，放置了寬敞的沙發椅和天然溫泉浴池。陽台與室外沒有做封閉的隔斷，而是以木頭做成類似柵欄的形態，柵欄之間留有縫隙，伸手就能感受自然。

奈良是日本藥草的發祥地，馥府奈良客房也準備了天然草本的入浴香包，在浸溫泉時芬芳四溢。躺在浴池中，奈良公園的風會穿過木頭間的縫隙吹拂你，幾步之遙的竹林隨風而舞，沙沙作響，一切都是自然最本真的模樣。

豪華尊貴套房僅有2間，分別位於1層和2層，前者擁有下沉式的榻榻米起居空間，後者有挑高天花板，居住舒適度上更上一層樓。

庭屋一如的公區

酒店內有一個中庭，並藉景一座隸屬奈良公園的日式庭園。中庭出自日本景觀設計第一人宮城俊作先生之手。來自日本瀨戶內海的小豆島的庭石融合春日山原始林，營造出充滿野趣的自然之景。

酒店內有一個中庭，並藉景一座隸屬奈良公園的日式庭園。（FUFU Nara官網）

日式庭院則是復原了歷史文化遺產的日本庭園瑜伽山園地。庭院原來屬於日本實業家山口吉郎兵衛，已有百年歷史。如今的庭院是在原先的基礎上改造而成。利用瑜伽山的高低差，築起飛石、石階、石橋，蜿蜒的園路在竹林與綠意中回游，寧靜、簡樸。

庭院的旁邊就是滴翠餐廳，滴翠的名字是原主人山口吉郎兵衛做茶道家時的曾用名。你可以邊欣賞清新的自然之景，邊享用美食。大廚臻選本地的當季新鮮食材，添加草本香辛和日本香草來調味，烹製出旬味的創意懷石料理和鐵板燒。美味的刺身、烤物被放置在一個個精緻的器皿中，賞心悅目，這是獨屬於日料的儀式感。

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酒廊同樣為古墨色調，木門分隔開了吧台席和半包廂席。最特別的當屬吧台桌子，由一整塊木材切割而成，光影的巧妙運用使得桌子有紋路狀的起伏度。無需多亮的燈光，舒適的氛圍更適合放鬆身心，把酒言歡。

低調的FUFU馥府

2007年，馥府在溫泉之鄉熱海開設了第一間酒店，十年後才在富士山河口湖開出了第二間，隨後就是2020年的馥府奈良。與虹夕諾雅不同，馥府是一個國內酒店狂迷們不怎麼熟悉的牌子，它鮮少宣傳、行事低調。但其實，它的酒店品質可以與頂級的酒店品牌論高下。

馥府河口湖的景色和內部設計▼▼▼

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房間最多的一家馥府也僅有32間，貴精不貴多。在保證舒適度的前提下，展現日式居所的原汁原味。開業至今靠口耳相傳的口碑贏得了許多回頭客的青睞。馥府日光店和馥府京都店也剛在去年底和今年4月開業。期待它能帶來更多的驚喜。

高產大師隈研吾

2020年至今，高產大師隈研吾的餐廳、博物館經常洗版。所以這次盤點了幾件他的新作以及即將要面世的作品，一起來欣賞下他源源不斷的靈感之作。

隈研吾的新作及即將面世的作品▼▼▼

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