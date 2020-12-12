美國沙漠驚現《2001太空漫遊》般神祕金屬柱　天外來客的藝術品？

在11月尾於美國猶他州的沙漠中發現了一件奇怪的裝置，一塊高約十米的銀色金屬柱就這樣坐落在沙地之上，由於最近的公路要在幾公里外，所以馬上就令人質疑到底會是甚麼人會把這樣一件耐人尋味的東西放在渺無人煙的沙地之上？而目的又是甚麼？不過馬上又有人發現這與美國一位已過世的著名藝術家的作品十分相似。

《2001: A Space Odyssey》出現的黑石柱（圖片來源：《2001: A Space Odyssey》）

最初，人們質疑這是否與外星人有關？畢竟在美國，外星人的傳說向來不脛而走，而種種解釋不到的矛盾又正好可以歸納到外星文明之上。而且巨石柱也令人想起Stanley Kubrick的著名電影《2001: A Space Odyssey》中的引起人類文明的黑石柱。至於一位極簡主義的藝術家John McCracken，正好就是這些科幻小說的愛好者。

美國猶他州的沙漠中發現一塊高約十米的銀色金屬柱（網上圖片）

John McCracken（圖片來源：wikiart）

出生於1934年的John McCracken，在2011年以76歲之齡過世，他在60年代開始就活躍於藝術圈，他的創作風格以極簡主義的雕塑為主，從中探索特定空間性的概念。他常用的物料以膠合板、噴漆、著色樹脂等製成光滑表面的簡約作品，每件都是他親手製作的，他的雕塑經過拋光之後可以產生很高的反射率，從而令融入周圍的環境。除了舉行展覽，他的作品也會參與拍賣，一般都能以大約20萬美元成交，在2010年11月的佳士得拍賣上，他的作品《Flash》 的成交價達290,500美元。

John McCracken的《Flash》 （圖片來源：佳士得）

最後，在美國出現的神祕柱子是否他的作品實在沒法證實，而且有人在Google Earth上翻查，柱子是2016年後之後才出現的，當時John已經不在人世。不過他的兒子又在訪問中透露出，父親曾說過要把作品留在偏遠的地方，讓人慢慢發現。畢竟這是否他的作品，與是否他親手放上去沒有必然關係，可能藝術家的計劃或者思想一直延伸至他死後也不一定。