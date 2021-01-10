Virgil Abloh × Evian環保水樽　完全可回收物料型格外表3月登場

身邊總有些朋友會覺得出街買水是一件很不化算的事情，可能因為大家覺得水是不應該花錢的吧！而且一瓶水可能比起一瓶其他飲料來得貴。不過當你知道著名設計師以及Off-White的執行長、LV的男裝藝術監督Virgil Abloh所設計的水樽推出市面，原本簡單又不化算的一瓶水就搖身一變成為了設計品，都會不介意入手吧。

Virgil Abloh是美國時尚設計師、DJ、音樂製作人，同時也是Off-White的執行長、LV的男裝藝術監督，以及法國天然礦泉水Evian的可持續創新設計創意顧問（圖片來源：Getty Images）

其實這位炙手可熱的創意大師早在2018年就擔任了法國天然礦泉水Evian的可持續創新設計創意顧問，今次推出的新水樽除了標籤和瓶蓋之外都是採用完全可回收的物料rPET來製造，還有無標籤的款式，不過只在法國的酒店推出，Virgil Abloh藉著今次的作品希望向其支持者宣揚設計和可持續性創新的重要性。

圖片來源：Evian

這件創新作品不只有物料在花功夫，其設計呈現出山脈的不規則形狀帶來樽身上凹凸觸感，不論手感還是視覺上都份外別緻，一瓶水經大師之手變成設計品，相信大家都會爭相入手吧，真正體現出水的價錢大師的味道。

圖片來源：Evian

「MAKE A RAINBOW」（圖片來源：Evian）

新作即將於3月推出市面，方才說過Virgil Abloh其實加入Evian已有一段日子，這一次也並非首次推出作品，例如曾經的「MAKE A RAINBOW」以及「RAINBOW INSIDE」都是一推出就立即售罄，樽身上的「c/o virgil abloh™」標籤相信是價值所在，難怪一水難求。