Facbook、WhatsApp大逃亡　奢侈品牌告別社交帳號做隱形名牌？

正當香港人紛紛轉陣,棄用WhatsApp跟Facebook等社交媒體時,原來近日有一著名品牌都作出了同樣的舉動,這就是以簡約配色搭時尚設計並帶領著奢侈品界別的Bottega Veneta 。而且,它目標似乎與我們不一樣,是「刪除」了所有的官方社交帳號,為品牌打造一個神秘面紗。

Andy Warhol於1980年曾到Bottega Veneta的紐約專門店選購聖誕禮物,繼而更為品牌製作短片(網上圖片)

其實在之前品牌已甚少在網上平台出現,其 Instagram 帳號亦只會偶爾分享一下最新設計。就算是早前十月發表的2021春季系列,品牌僅邀請了少數的 VIP 蒞臨出席,而且還要沒收來賓手機,為的就是保持高度神秘。對於刪帳號舉動,官方到現時為止亦未有任何解釋。

品牌富有代表性的intrecciato編織技術成為Bottega Veneta的標誌(圖片來源:Getty Images)

回顧BV的歷史,其名字本來有著「威尼斯手工作坊」的意思,以皮具起家,產品也非常多元化,由高級珠寶、眼鏡、居室香氛及傢俱,以至是後來居上的手袋、皮鞋、小皮具、行李、家居用品及禮品,雖然大家對它的認識大多來自於時裝,但其實是千禧年之後品牌才正式發布首個女裝及男裝時裝Show。

70年代Bottega Veneta已經聲名大噪,當時的廣告標語為「When your own initials are enough」(網上圖片)

早在70年代BV已經聲名大噪,當時的廣告標語為「When your own initials are enough」,不正正呼應著今天的舉動嗎?有市場分析指「刪帳」是想讓品牌打造成一個以口耳相傳的「隱形奢侈品」品牌,不再以品牌作主導,而是以消費者的品味來傳頌著,在減低市場流通量同時,令追捧者更加忠心品牌,亦切合品牌一直的個性優雅作風。有時尚界人士認為現今只有由Daniel Lee主導的Bottega Veneta才能做到這個效果,要是他牌作出同樣舉動只會讓銷情下跌、甚至被遺忘。

Bottega Veneta創意總監Daniel Lee(圖片來源:Getty Images)

即使Bottega Veneta一直甚少利用社交平台增加曝光率,或許傳媒、社交平台是市場上最具影響力的指標,但更多時候,被選擇的原因永遠是品牌的核心、產品的質量、使用者的保證。如果害怕被遺棄,不斷分享、只建立網上形象,到有天「網絡壞了」,一切付出只能化成數據。正如「When your own initials are enough」這句標語永不過時,網上世界太多「形式」,令到官方帳號很多時都是「為做而做」,就算「線上」是大勢所趨,走進潮流終有一日潮流會更替,當你的品牌名字刻在支持者的心中,不再需要額外的包裝加持,你就是潮流本身,其實才是最歷久不衰的證明。