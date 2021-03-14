馬爾代夫酒店｜最大私人島嶼只接待24人　沙灘日落晚餐奢華盡體驗

今年初，馬爾代夫伊撻富士島華爾道夫酒店（Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi）私人島嶼Ithaafushi揭幕。MISS第一時間帶大家揭秘這座馬爾代夫最大的私人島嶼。小島位於Ithaafushi主島旁邊，只能乘快艇抵達。在島上，私人禮賓將盡可能滿足你的願望，還有專屬廚師團隊定制私人菜單。

馬爾代夫最大的私人島嶼，只能接待24人

Ithaafushi私人島嶼臨近首都馬累，乘水上飛機15分鐘或者遊艇40分鐘便可抵達。島上僅有3棟住宅別墅，其中2棟別墅和1棟四臥室住宅，分佈在小島三個不同的位置，私密性極強。

+ 9

別墅風格與主島的華爾道夫酒店一致，室內延續木質色調，在這裡，自然是最好的裝飾。雙臥水上別墅，面朝大海，自帶無邊際泳池和溫水按摩池。三臥海灘別墅掩映在椰林之中，被花園環繞。兩個私人泳池分佈在主臥和次臥，住客可通過私人通道到達沙灘。在四臥室住宅內可以直通沙灘，每間臥房都帶有獨立溫水按摩池。

+ 5

在島上，除了不被其他人打擾外，還有24小時的私人禮賓服務。他們能為住客達成任何願望。類似私人定制，獨一無二的體驗，讓住客可以「為所欲為」。

同時，小島還提供各類戶外探索活動，比如潛水、遊艇巡航、水上活動等等。住客還能前往私人沙灘，在碧海藍天下享用日落晚餐。專屬廚師團隊為住客提供定制菜單，用餐地點也可以根據住客喜好選擇。總之，在私人島嶼一切要求都會被滿足。如果想前往主島用餐或是探索，只需搭乘快艇即可輕鬆抵達。

在島上買一顆星星，吃北京填鴨

而位於主島上的馬爾代夫伊撻富士島華爾道夫酒店（Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi），則在2019年7月正式開業。Ithaa在當地語裡的意思是「珍珠」，就像這座度假村一樣，處於白沙碧海之間，四周被迷人的自然景觀所圍繞，如同一顆璀璨耀眼的珍珠。

Ithaa在當地語裡的意思是「珍珠」，就像這座度假村一樣，處於白沙碧海之間，四周被迷人的自然景觀所圍繞，如同一顆璀璨耀眼的珍珠。（IG@waldorfastoriamaldives）

這是一個全別墅度假村，橫跨兩大一小三座島嶼和一座私屬珊瑚礁，且島與島之間會有棧橋相連。室內由Stickman Tribe Dubai操刀設計，122間客房，包括沙灘屋、水上屋、樹屋等房型，面積最小的都有200多㎡，最大超過了1000㎡。所有別墅皆配備私人室外游泳池、按摩浴缸等；和很多海島酒店一樣，水上屋還鋪設透明玻璃地板，隨時逐波踏浪。

Stella Maris房型為複式別墅，遠離主島，可乘船抵達，私密性很好，入住這裡不僅能享受一眾奢華體驗，還可以「摘星」！這是華爾道夫為尊貴的客人特別定制一項服務，用天文望遠鏡選中一顆星星，就可以為其命名——真正擁有它。

+ 2

共有11間餐廳和酒吧，其中包括樹屋餐廳Terra、岩洞餐廳The Rock、華爾道夫標誌性的酒廊「羿庭」（Peacock Alley）。甚至還有一間中餐廳Li Long，由中國人掌勺，大部分食材也從中國空運而來，招牌菜還有北京填鴨，如此地道的做法在海島度假酒店也是比較少見的。

馬爾代夫其他新開酒店

馬爾代夫作為大家最喜愛的海島度假地，酒店表現一直很出彩。雖然因為疫情，許多酒店放慢了前行的腳步，但今年仍然有不少即將新開的酒店值得期待。

按圖了解4間即將開業的馬爾代夫頂級酒店▼▼▼

+ 15

【相關圖輯】盤點全球新奇酒店Top 10 體驗洞穴、冰屋、太空艙等另類住宿！