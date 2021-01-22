張敬軒專訪　最奢華的是手工　寧用百件錯的價錢換一件對的衣服

上回提到，張敬軒正擔任有著150年歷史的Sennet Frères的品牌歷史顧問，原來曾經是首屈一指的鐘錶珠寶店Sennet Frères已經闊別香港70多年，是次回歸迎來全新的方針，更涉足婚紗禮服，最近於銅鑼灣開設樓高四層的概念店，現正推出2021年首季春夏婚紗晚裝系列，接下來繼續由張敬軒為大家介紹他眼中的「可穿上的藝術品」。 攝影：黃寶瑩

張敬軒認為穿著上身的藝術，要是人與衣裝加起來都是藝術品

Sennet Frères重組之後推出的首季2021春夏婚紗及晚裝設計主題為「Aimer」，是法文中「去愛」的意思，當中三個系列由品牌首席創意及設計總監Kev以威爾家族的成員 Rosie、Susannah和Sophie三位女性的各自性格和經歷作為藍本而設計，經過兩年的資料蒐集及研究作籌備。

Sennet Frères新系列，做一條裙動軋要四位師傅花上過百小時

上回說過，Rosie正是張敬軒現居的大宅Alberose的女主人，「Alberose」是男女主人Albert與Rosie的名字結合，大宅還在興建的期間Albert不幸辭世，而Rosie就與四名子女相依為命，當中Sophie是大女兒、Susannah則是小女兒。三個系列各主不同的路線，「Rosie」為高訂系列，突顯Kev擅長的精湛刺繡工藝，以傳統鑲嵌及珠繡技術，加上量身定制的塑身剪裁打造獨一無二的奢華藝術；而「Susannah」就因應Susannah本人的沉著與溫柔，所以設計款式都以含蓄和低調穩重為主，適合當代知性女生；至於「Sophie」就配合到其本人的樂天熱情性格，所以剪裁創新，卻參考到1920至50年代的衣著風格，以古典和當代合而為一。

製作過程和師傅都完全體現出香港製造

+ 9

三個系列的作品除了匠心獨運，最大的亮點相信是香港製造。然而，香港已不是製造業的重鎮，堅持下去的原因就由張敬軒細說：「香港的製造業全盛時期是60年代，曾經香港、上海的製衣，都是以手工精細而聞名，可惜的是現在已經難以繼承下去。我們請來的師傅都十分資深，在本地已經是十分罕有。做一條裙動軋要四位師傅花上過百小時，先有排花師，排好花樣再由人手把細節、珠片等縫上去。原料方面來自法國、泰國、印度、烏克蘭等地，但製作過程完全在香港。」

Sennet Frères首席創意及設計總監Kev（圖片來源：Sennet Frères）

+ 3

Sennet Frères是次將150年的鐘錶珠寶製造歷史與工藝重現在婚紗及禮服之上，可謂是穿上身的藝術品，對於這一點，張敬軒認為：「穿著上身的藝術，要是人與衣裝加起來都是藝術品，這是一種Body Sculpture。Kev在英國主要修讀女性的功能內衣，他很懂得如何用技術與物料，例如八條骨、十二條骨去令女性本身的體態變得更美，就算有贅肉，都可以通過服裝的剪栽去改善。當所有的部件、元素是獨一無二，再用人手、審美、技術加起來就宛如一件藝術品。」

能夠達致穿上身的藝術品，每一件作品都是人手訂製、獨一無二

除了能夠達致穿上身的藝術品，作為婚紗及禮服，前者是打造一生人最美的時刻，後者是突顯個人品味之典範，當中不少得要有奢華的元素，但奢華的定義，不只是有多昂貴，對於張敬軒而言最重要的還是人文元素：「時裝之中最奢華的元素予我而言是手工。常說的一些法國、意大利名牌，動軋一個手袋都要五位數，除了品牌效益，我個人認為其實是物有所值的，因為我曾親身在巴黎、意大利見證過一個手袋是如何製造出來，要經歷這麼多工序、無數對手去做不同的部件，這也是無可替代的。」

張敬軒不再保留大量的衣服，覺得不要隨便買才能覓得真心所愛

正如剛才所說，Sennet Frères新系列的作品每件也是要用上數位師傅花上過百小時去製造，而且由於訂製作品每個工序都要一步步遁序漸進，當中所花的心血難以計算。「當用人手去做每一件事，象徵著當中的專業知識、心血的雕琢，這才是我心目中最為奢華的。」張敬軒最後坦言，隨著年紀長大他的消費觀念都有所不同：「我很喜歡時裝，以前家中、衣櫥裡總是有大量不同的衣服，可是現在，日常用的長褸我只得一件、牛仔褲只有四條、西裝也只有五套，只要買一套回來，就會送贈或二手賣一套出去。不會再保留大量的衣服的原因，是因為我慢慢發現，不要隨便買才能覓得真心所愛，足夠就是足夠，我寧願用買錯一百件衣服的價錢去換一件對的。」

Sennet Frères 概念店