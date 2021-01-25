【BVLGARI】情人節撞上農曆年　精心禮物表誠意免受「赤口」之厄

今個農曆年撞上西方的情人節，而且更是年初三「赤口」之日，想必各位男士們已經大傷腦筋，因為稍有不慎，最為浪漫的一天慘被責罵就心情大減了。 不過，要搏得女伴歡心亦不是難事，只要準備的禮物匠心獨運，所盛載的心意定必能夠傳達到另一半的心裡。例如是次介紹的BVLGARI一眾以熱情打造的精心之作，有著喜慶紅色的經典設計，彰顯出幸福喜樂。

圖片來源：BVLGARI

眾多禮物之中，手袋可能最為穩妥，因為既有用又能突顯性格，最重要的是手袋永不嫌多，正如女生的服飾風格。 是次以紅色為主題的Serpenti Forever手袋有著Amaranth Garnet紅色和Magenta Spinel紫色兩款，有著貴氣的應節意味，採用炫目的亮面和珠光小牛皮加上光澤處理，別具現代感，配以皮革肩帶的珠寶鏈條則可以靈活使用起來，蛇頭鎖扣就最為吸睛。除了手袋之外，還有Serpenti Forever迷你斜揹袋也小巧玲瓏，至於鍊式錢包和迷你手袋更是為農曆新年獨家創作之作，俏麗迷人又滿載歡樂氣息，多種選擇足以滿足另一半的心思。

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送禮在乎於選擇適合的禮物予對的人，如果她有著大膽、不屈的堅強個性，這一款限量版的全新B.zero1 Rock吊墜就適合不過，B.zero1系列設計上向來完美演繹叛逆風格，鉚釘設計一向都深得大家歡心，是次玫瑰金配上紅寶石，紅色主調既有寓意亦彰顯果敢風範。除了吊墜，B.zero1 Rock最經典之作當然是戒指，至於系列的典範就有黃金鑲鑽戒指以及玫瑰金鑲黑陶瓷戒指。另外，要高貴有高貴，亦有玫瑰金Serpenti Seduttori手鐲以高貴的紅寶石眼睛和著名的鑲鑽蛇頭來發出迷人誘惑的氣息，作為禮物誰可抗拒。

B.zero1 Rock 頸鍊：搭配 18K 玫瑰金鍊墜，螺旋飾以鉚釘，外緣鑲飾黑色陶瓷。18K 玫瑰金鍊帶。（HK$23,600）（圖片來源：BVLGARI）

最後如果女伴需要一枚腕錶，其實象徵時間的高貴時計正好可以代表著二人的美好時刻，則可以考慮最新LVCEA Intarsio Marquetry腕錶，採用壯麗的立體馬賽克錶盤設計，別具匠心地將珍珠母貝逐一裝上，呈現出來的立體效果恍如陽光般帶來溫暖。錶殼方面採用純精鋼或鑲有鑽石的精鋼製作，至於綠色鱷魚皮革錶帶優雅而展現意大利風，另有鑲有鑽石並以紅色鱷魚皮革錶帶裝飾的LVCEA鏤空腕錶就兼顧到浪漫又喜慶，可謂是專為女性而設計的精心時計。

LVCEA Intarsio Marquetry腕錶（圖片來源：BVLGARI）