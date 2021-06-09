嘉士伯啤酒廠改建成文創酒店　圓形大窗貫徹北歐極簡工業設計風

丹麥的設計以先鋒、簡約而自成一派，用簡單的元素創造出耳目一新的東西。比如，哥本哈根南部森林裡的觀景塔，走在長900米的螺旋步道上，享受垂直漫步森林的獨特體驗。又或是將垃圾廠與滑雪場結合，建築內部用來焚燒垃圾，頂部則是天然的雪道。 丹麥當地的精品設計酒店，也不容小覷。1960年開業的丹麥斯堪的Scandinavian Airlines System Royal Hotel（現稱Radisson Collection Royal Hotel, Copenhagen），由設計大師Arne Jacobsen操刀，至今，酒店仍能看到他經典的鵝蛋椅。向外傾斜的貝拉天空AC酒店（AC Hotel Bella Sky Copenhagen），兩棟塔樓傾斜15度，超過比薩斜塔。建築如同雕塑般直衝雲霄，刷新哥本哈根天際線。

早前，當地新開了一間精品設計酒店Hotel Ottilia，改造了嘉士伯啤酒廠房。為了致敬這個丹麥的民族品牌，酒店保留了廠房的外觀，並以嘉士伯創始人妻子的名字命名。酒店還推出專屬的音樂歌單，每週舉辦現場音樂會。

百年釀酒廠改造的極簡風酒店

Hotel Ottilia屬於丹麥酒店集團Brøchner Hotels，旗下6間酒店大多位於哥本哈根。創始人夫婦曾經從事建築行業，對於建造設計酒店，他們將流行的北歐文化植入酒店。

酒店位於哥本哈根嘉士伯啤酒廠區，由兩棟相連的大樓構成，其中一棟名為Langerkælder3，建於1881年。此前大樓用來儲存釀酒用的麥芽和穀物，2008年後，嘉士伯廠房搬遷，大樓被閒置了。直到2019年，大樓被改建成酒店。

為表敬意，酒店名字Ottilia取自嘉士伯啤酒創始人卡爾嘉士伯妻子的名字。改造時，保留了它具有年代的建築外立面。64個鍍金圓盤懸掛在大樓外部，圓盤形似啤酒蓋，曾是嘉士伯家族的標誌。

設計師在大樓中間劈了一條玻璃切口，讓陽光灑進屋內。同時，在大樓的另一側挖了相同數量的圓形窗戶。設計的初衷是為了與鍍金圓盤相呼應；可沒想到如今這些窗戶卻成了酒店出鏡率最高的打卡地。

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工業風和極簡風隨意轉換

內部的風格在工業風和北歐極簡風隨意切換，設計師游刃有餘的將這兩種風格混搭。裸露的水泥、鋼架和機械零件搭配隨意放置的沙發、鮮花和音響，外表硬朗，細細探究則是非常舒適的北歐簡約風格。

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大堂位於二層，是酒店最寬敞的區域。接待台設計成酒吧，住客可以一邊辦理入住，一邊點杯咖啡，緩解拘束感。前台正前方是一方水池，在傳統酒店大堂幾乎沒出現過。等候入住的住客可以坐在水池邊，或是通過拱形門到達休息區。

休息區還原了廠房曾經的鋼製結構，牆壁的雕花是Ottilia最喜歡的花——蘇格蘭刺薊。除了休息區，酒店其他區域也都能看到花的元素。

值得一提的是，家具大多來自丹麥家居品牌，比如：Engelbrechts和Rubn，其中不乏品牌專為酒店設計的定制款。在公眾地區總能發現設計師的小心思，別具一格的燈具為整個空間增添色彩。

值得一提的是，家具大多來自丹麥家居品牌，其中不乏品牌專為酒店設計的定制款。（Booking.com）

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155間客房分佈在兩棟建築內，其中Lagerkælder3內是基礎房型，最小的只有16平方米。另一棟建築Maltmagasinet內則分佈著套房。此外，酒店提供客房自清潔服務。不用人工打掃，住客每天早上就能擁有重新消毒過的房間。

酒店還推出專屬的音樂歌單。Brøchner Hotel旗下的每間酒店都有專屬歌單，同時，每週還會舉辦現場音樂活動。頂層餐廳是舉辦現場音樂的最佳場所，三面落地窗環繞，將景色引入。

嘉士伯是丹麥人的驕傲，自1847年創立以來，啤酒廠區便建立於此。直到2008年，嘉士伯搬遷至丹麥日德蘭半島，這裡失去了昔日的繁華。

將來，佔地30公頃的廠區將被重新利用。除了酒店，還有公寓、劇院、音樂廳、餐廳和購物商場入駐，成為全新的藝術文化社區。

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