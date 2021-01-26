【情人節】鑽石要嚴選　將永恆標誌幻化鑽飾　表達愛意不用說明

鑽石代表恆久的愛情，能夠雕琢出盛載永恆愛意的美鑽少之有少，所以也價值不菲，如果一年只有一天選購鑽石予心儀的對象，定必是情人節。只不過，雖說鑽石珍稀，但也不難入手，大家都知道全球坐享最多鑽礦的是De Beers集團，而Forevermark正是De Beers旗下的美鑽品牌，是次為各位有情人推介品牌珍品，勝在夠生活化，而且選擇多元化，最重要的，還是合心意。

Forevermark印記由於實際深度只有頭髮厚度的1/5000，所以憑肉眼根本不能看見，只能透過品牌的特製鑑賞器觀看（圖片來源：Forevermark）

Forevermark這個品牌也是家傳戶曉的，「鑽石恆久遠，一顆永流傳」—— A Diamond Is Forever 這句被譽為最成功的廣告標語，正正是傳承自1947年的De Beers。在了解品牌系列及款式之前，要先知道品牌以下這些最重要的事。

首先是品牌的美鑽都擁有品牌印記及專屬的獨立編號，除了保證每顆美鑽的珍稀度以及可追溯性，保證以負責任方式開採，而且獨立編號也能成為情人間的愛情密碼。至於Forevermark印記由於實際深度只有頭髮厚度的1/5000，所以憑肉眼根本不能看見，只能透過品牌的特製鑑賞器觀看。接著，也會為顧客提供評級報告，準確的記錄著車工、色澤、淨度和重量。重要的事就要紀錄，隨著永恆的鑽石一直保留下去。

Forevermark Endlea系列（圖片來源：Forevermark）

接下來，是次重點推介的就有品牌的Forevermark Endlea系列，情人節每年都有，但每一年的這一天其實都是獨一無二，再說下去，其實每一刻都是獨一無二、永不重複，所以我們才要珍惜每一分一秒變成動人一刻，感覺才是永恆。Forevermark Endlea正正象徵永恆，將「∞」標誌化為設計主軸，美鑽的閃耀光芒恍如每一個心動時刻，保存在鑽石內變成天長地久的愛情承諾。而且系列為慶祝品牌誕生10周年而推出全新款式，由戒指、耳環、吊墜、頸鍊和手鍊一應俱全。有時女生會可能會覺得，戴著鑽石上街會否太「閃」？又或者是太過隆重其事，所以系列特意設計得非常生活化，靈動而高雅適合不同場合佩戴。由配襯T恤牛仔褲的悠閒舒適、工作至上的事業型女生以至是配襯晚裝出席晚宴，都能夠點綴各具層次的時裝，突顯女生的各式美態。

Forevermark Setting系列三顆美鑽戒指（圖片來源：Forevermark）

另外，如果男生們想特別強調滿溢的愛意，就可以考慮Forevermark Setting系列。因為系列鑽飾以三顆美鑽觸動人心，別具寓意，象徵戀人們的過去、現在與將來，亦蘊藏「我愛你」或「I Love You」的意思，或者特別適合不擅表達的男生們，因為作品寓意直截了當，一見傾心。最後，也有朋友們會覺得鑽石太「Heavy」，是否適合情人節？有見及此，品牌亦出推出主打時尚簡潔設計的作品，例如有著深情擁抱的戀人形態的Forevermark Enamor系列以及以一對愛情鳥設計的Forevermark天鵝系列，價錢僅由$3,700及$5,100起，卻能擁有挑選自全球只有少於百分之一的天然鑽石，實是匠心獨運而照顧周到。