【情人節】簡約設計對戒盡顯浪漫愛意　如何選擇明星級名牌戒指？

一年容易又到情人節，又是一個藉著節慶表達愛意的好時機。並不是說要到這一天才送禮，而是適合的說話、適合的禮物在適合的一天表現出來更加昇華。在這一天不少朋友都物色情侶對戒，對戒當然是愛意表現的極致，但戒指也不宜隨便脫下，所以要衡量平日穿戴是否合適舒適，以下幾款主打簡約的作品就可能會合大家心意。

Cartier「LOVE」鉑金款（圖片來源：Cartier）

Cartier「LOVE」

說到戒指名牌，當然不少得Cartier，品牌的「LOVE」系列源自於70年代，經典而長青，也是最標誌性的作品之一，多年來有著不少情侶甚至名人選用，見證了無數段傳奇愛情。設計上勝在夠中性而型格，螺絲設計寓意著把愛情緊緊鎖上，也別具時尚氣息，作為對戒可以突顯出男生女生雙方的品味，也容易融入日常服飾配襯，是為個性之選。而且有著不同的選擇，鉑金、18K黃金、18K玫瑰金各有所好，價格靈活，而且因應需要可以鑲鑽，選購時以鑽石的重量大小來選擇。

Bee My Love 18K白金戒指（圖片來源：Chaumet）

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Chaumet「Bee my Love」

另一個近年大熱的名牌對戒款式，當然有Chaumet的「Bee my Love」系列，蜜蜂正是象徵拿破崙王權的圖案，作品以蜂巢六角形來設計，既寓意著皇室夫婦的愛巢，同時正好向女伴示忠，視之為蜂后女皇般看待。作品具有簡潔俐落的幾何感，辨識度高，價錢卻非常宜人，可以作為品牌的入門級作品，亦可以因應需要而加入鑽石，成為名人明星都選擇的作品。最重要的是現代感設計適合男女，日常配戴能夠彰顯個性。

BVLGARI BVLGARI戒指（圖片來源：BVLGARI）

BVLGARI BVLGARI戒指

奢華品牌BVLGARI亦是一個值得考慮的選擇，其BVLGARI BVLGARI戒指採用辨識度很高的雙品牌標誌，其靈感源自古錢幣上的環形鐫文，是為將歷史文化融入現代感的設計，甚至可以可疊搭佩戴展現活潑個性，作品回溯品牌的羅馬淵源，鍾情於意大利浪漫風情的朋友不容錯過。

King Fook「情書系列」（圖片來源：景福珠寶）

King Fook「情書系列」

最後一款推介之作就有點玩味成分，來自景福珠寶的「情書系列」，將對戒幻化成為一封情書，外表看起來簡約樸實而具現代感設計的戒指，可以打開內藏動人情書，甜蜜字句有六種不同字型刻上。文字的發明就是用來紀錄重要的事，愛意也可以因此而傳遞、保留下去，有時情話多說就會變膩，反之有時打開戒指見到字句卻能帶來窩心之感。同樣地，作品備有多款不同設計，包括玫瑰金鑲18K白色黃金款式、一對18K白色黃金款式及玫瑰金與18K白色黃金各一枚等款式，亦可以鑲鑽加強愛意。