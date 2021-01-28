【男士護膚】捉緊情人節前皮膚周期急救妙法　養好肌膚魅力大增

春天是萬象更新的季節，花兒都準備開個遍地，本應該讓人們豁然開朗，但面對充滿濕氣而變得油光滿面的肌膚就讓筆者覺得不是味兒，有見及此為大家送上春季簡單護膚方法，讓一眾男士們都了解皮膚保養的重要性，特別是在情人節前夕，男士們都想以清新乾爽的形象與女伴度過浪漫的一天吧。

護膚不只是女生專利，做好皮膚護理顏值魅力大增，起碼一年一次情人節要好好留意吧（圖片來源：Unsplash@enginakyurt）

身邊有女伴的你，可能會察覺到她們最近都在更換不同護膚組合，縱使還未使用完她們的冬季套裝。其實她們亦不無道理，在空氣濕度增加、陽光刺激增強的天氣下，我們肌膚正面臨缺水、出油、毛孔閉塞等挑戰。而相對少打理皮膚的男士們，相信絕大部份都在冬季乾燥至甩皮，在最近亦出現粘粘的感覺。正正因為大家在冬季沒有好好保濕，最近回暖就使擴大了的毛孔更加容易蒸發水分、身體調節再由毛孔釋出油脂保護肌膚。

男人之家護膚好「女人」？作為紳士最起碼要保持皮膚乾爽吧（圖片來源：Unsplash@hamidtajikph）

對於男士們，即使是嫌麻煩的筆者都會想為大家推薦兩款必備護膚品：潔面和爽膚水。對於潔面，接觸過不少男士都只會用清水甚至沐浴露代勞，或者使用某些開架品牌，使潔面後皮膚更加繃緊，誤以為這叫做乾淨。

養好肌膚也能顯出細心一面，甚至了解護膚品也有助了解女伴（圖片來源：Unsplash@chrisjoelcampbell）

其實一支好的潔面乳，除了基本毛孔清潔乾淨以外，還要使皮膚潤滑不繃緊，才會有保濕、鎖水和收細毛孔的功效，使皮膚不用再以出油去調節肌膚水份比例。而爽膚水就是潔面後續的護理產品，進一步提升肌膚水份，並作為屏障加強鎖水、保濕功效。而另外大部份爽膚水可以在早上作為數分鐘的濕敷，以用作鎮靜肌膚、補充足夠水份。

來自日本的生肌水源素（THE TIME RESET AQUA W）一瓶足以用上一季，性價比之高也能俘虜男生的心（圖片來源：ipsa）

每人的肌膚底質盡然不同，男士都不例外。所以選擇適合自己的產品亦都是一門學問，以下為大家介紹幾個品牌，好讓大家極速參考下預備農曆新年和情人節前數星期煥膚。私心推薦第一款爽膚水——日本IPSA生肌水源素，這個是筆者已回購數次的產品，令敏感容易長痘的膚質都變得穩定細緻，而且它乾爽不黏膩，正中男生下懷，最適合在睡前和早上使用。這個產品不分男女，更可以和女伴一同使用，相信倍感甜蜜。

Kiehl’s男士全效潔面啫喱除了喚醒肌膚，令肌膚感覺清爽，也能減低剃鬚對肌膚的刺激及不適（圖片來源：Kiehl’s）

同類型中Kiehl’s也是一個實力不錯的品牌，而它的男士全效潔面啫喱的清潔度很高，洗完面有乾淨清爽的感覺，而且添加薄荷成份使人煥然一新，但最好還是要配搭爽膚水使用。

DIOR HOMME DERMO SYSTEM （圖片來源：DIOR）

最後為大家介紹Dior美妍中心在2021年首度為男士打造年輕肌膚而設的護理產品DIOR HOMME DERMO SYSTEM 。當中的淨潔面啫喱和清爽保濕淨膚水都打着保濕紓緩的旗號，在男士護膚品行列中分一杯羹。

天氣漸漸回暖，濕氣重加上這個接近一年的戴口罩習慣，出外想清潔下皮膚都不是容易事，難免偶爾也會長起一兩顆青春痘。一般護膚品都會在一個皮膚周期（28日）後得到一定成果，大家都可以藉着這個春天試試新產品為自己皮膚打好底，以最佳狀態迎接更好的新一年。

甜蜜起來面貼面，如果滿面油脂就風情大減了（圖片來源：Unsplash@krivitskiy）

其實除了使用護膚品以外，身體內在的管理對於皮膚質素都有很重要的影響。所以適當規律的作息、運動、飲食，也是關鍵所在，足夠的水分補充才能維持肌膚的水潤感。配合歷年來添置的奢侈品雙重夾擊，以最紳士醒目的狀態迎接將快到臨的兩個大節日。