珠寶就是要凸顯女生千嬌百媚　De Beers夢幻系列為她找到專屬之石

相信大家都知道鑽石以碳元素組成，並經高溫高壓形成。但大自然永遠就有着多變的驚喜，有時鑽石在形成過程中結構會滲入微量其他元素，就會把原本無色的鑽石改變成有色，而且五彩繽紛。每10,000顆鑽石當中，也只能找到1顆有足夠的色澤稱之為彩鑽。所以它們的稀有度和價值都比白鑽高，而且深受珠寶商愛戴，當中固然包括世界鑽石業的巨頭De Beers。

圖片來源：De Beers

De Beers 於本月25日起在巴黎高級訂製時裝週期間推出了五款高級珠寶系列。它們以全球多個偏遠而壯麗的自然地貌作為靈感泉源，分別融合白色與彩色鑽石原石，並加以打磨切割，配合不同設計，彰顯佩戴者的獨特風格和個性。

OKAVANGO GRACE系列（圖片來源：De Beers）

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第一個以綠色系做核心的OKAVANGO GRACE系列，當中包括流蘇長形設計的頸鏈和耳環。靈感來源自澳卡萬戈三角洲，是非洲野生動物最集中的綠洲之一，鑽飾上的流蘇設計是參考自綠洲上纖長的蘆葦。鑽飾設計整體拉長女士面部線條，高貴優雅的自然流動性令佩戴者顯得落落大方。當中包括使用了綠色、粉紅色、褐粉色、紫色和灰色的鑽石原石，優美的配搭恍如重現蘆葦田中的美景。

MOTLATSE MARVEL系列（圖片來源：De Beers）

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接下來是與太陽有關的美景，以黃橙色調做主色的MOTLATSE MARVEL系列。整個設計概念都以擴散形式排序鑽石，象徵着莫特拉澤峽谷日照時的醉人景色。作品涵蓋了紅色、橘色和黃色鑽石象徵着熾熱的太陽；並以褐色和粉紅色鑽石作為點綴象徵陽光折射於岩石的色調。佩戴於身上流露出活潑且多姿多彩的氣息，似乎更適合擁有小麥色肌膚的女士佩戴。

NAMIB WONDER系列（圖片來源：De Beers）

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之後以金黃色調作為主色設計概念是NAMIB WONDER系列。比起MOTLATSE MARVEL系列運用的色彩組合，它顯得更為耀眼。因為這個系列表現的是沙丘中壯闊宏偉，雖然也直接與太陽折射有關，頸鏈中的黃鑽與白鑽的遞層設計可自由擺動，正表現其流沙閃爍質感。女神般的向外遞伸設計非常適合襯托白色衣着，正是與充滿仙氣的又有內涵的女士相映成趣。

LANDERS RADIANCE系列（圖片來源：De Beers）

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再來是看似以藍色與黃色組合的LANDERS RADIANCE系列。不要以為作為對比色就很難搭配，De Beers設計師匠心獨韻，它運用了最多樣的顏色組合以及鑽石切割，完美組合創建出位於南非的海底奇景。頸鏈上的多層設計顯示出蘭德斯礁蘊藏了大量珊瑚與熱帶魚。整個系列配以貝殼造型設計，適合溫婉柔弱的女性佩戴。

ELLESMERE TREASURE系列（圖片來源：De Beers）

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最後是最簡單亦是最璀璨的白鑽組合系列，被冠以ELLESMERE TREASURE之名。精緻而華麗的白鑽以及對稱圖案外擴的鑲嵌讓人聯想起雪花。這個靈感來自於加拿大北極圈中的埃爾斯米爾島長年被白雪覆蓋，展示出來就像萬花筒般迷人入神。如果同時讓擁有雪白細嫩肌膚的女性身上佩戴，一定極致奢華又充滿魅力。

不同的鑽石顏色總是流露出不同的光彩與個性，是次De Beers更把彩鑽飾物發揮得淋漓盡致。未知以上的彩鑽佩戴小提示，又能否為你的專屬伴侶找到她的永恆之石呢？或許就在這個臨近的情人節，為她送上最大的驚喜，並為你們之間的愛情送上永久的祝福。