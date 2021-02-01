【情人節】朱古力獲英女皇授予英國皇家認證　為女伴獻上皇室享受

情人節還有兩個星期就要到來，如果還未有好好準備的男生們不用慌，好好物色情人節禮物搏女伴歡心，最傳統也是最實用的莫過於是朱古力，是次就特別為各位覓得一款別具匠心的選擇，相信她定必滿意。

（圖片來源：Charbonnel et Walker）

說到朱古力大家都會想起比利時，但正因為如此，相信著名的比利時作品大家早已買過，要點亮味蕾、驚喜女伴，或者可以試試這款英國皇家認證的朱古力品牌Charbonnel et Walker。品牌由兩位女士創立自1875年，Walker夫人是為禮帽盒和珠寶盒設計師，至於Charbonnel夫人則是朱古力專家，所以作品向來以高貴設計配上頂級味道而聞名。首家專門店座落於倫敦的Bond Street，相信曾遊覽過倫敦的朋友都到訪過，這裡自18世紀就成為時尚中心，至今雲集了各大世界頂級品牌進駐並設立旗艦店，所以這款朱古力絕對有著濃厚的英倫時尚風格。

（圖片來源：Charbonnel et Walker）

品牌最為人所津津樂道的，相信是獲得英女皇伊莉沙白二世青睞而授予「英國皇家認證」，在品牌的歷史上，由英國皇室、貴族，以至是社交名媛和影視巨星等都是其支持者，例如戴安娜王妃、瑪嘉烈公主、溫莎公爵夫人等，上世紀著名影星Sir Noël Coward更加每隔星期就要嚐到品牌最頂級的作品，此外也不乏其他皇室貴族以品牌朱古力取得女伴歡心的逸事。

Pink Marc de Champagne Chocolate Truffles（迷你心形禮盒$98；心形禮盒$338）（圖片來源：Charbonnel et Walker）

來到情人節女伴當然最想被視為女王或公主般對待，此等級數的朱古力正有著皇室淵源及氣派。口味上，招牌Pink Marc de Champagne Chocolate Truffles定必要試，香檳與牛奶加上松露令味道倍升。另外亦有Milk Sea Salt Caramel Chocolate Truffles或Dark Sea Salt Caramel Chocolate Truffles適合偏愛海鹽或黑朱古力的朋友，而且兩款的甜度都不高，實是優雅之作。但說到最有心意的，莫過於是情人節限定的Sea Salt Hazelnut Praline Hearts，心形設計最為應節。