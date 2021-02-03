【家具設計】木製環保家具既時尚又舒適　訴說樸實奢華的故事

農曆新年有一個特別的意義，一元復始，萬象更新，要大掃除也要更換、添置新的家具，既可以將新的計劃實現，亦可以藉此機會一洗去年的不快。別過2020年，踏入新時代我們最重要的思考回歸身體及心靈的健康之上，佈置家居方面都會以身心舒暢為主，那麼木製用品就可以洗滌身心，讓家成為在紛亂的世界中難得可以喘息的地方。

Ancestors Tabwa系列（$16,950起）（圖片來源：TREE）

是次要介紹的是本地時尚環保家具品牌TREE，有著可持續風格及崇尚自然的理念，亦會配合傳統手工技藝與當代設計，品牌的作品向來都旨在回饋大自然，採用環保認證的木材打造經典設計。家具設計其中一個不滅的魅力，在於所盛載的故事，由物料到設計都可以賦予意義。

例如Ancestors Tabwa系列靈感來自非洲的Tabwa文化，傳統民族氣息又糅合現代設計的作品模糊過去與現在的界限，採用可持續染黑柚木及混合木材製作，更具有手工雕刻的幾何圖案細節，配合纖幼金屬框架突顯優雅感，在Tabwa文化中象徵重生及生命延續的三角形在今年別具意義。

Carv'n系列（$4,450起）（圖片來源：TREE）

至於Carv'n系列的靈感啟發自日本花語（Hanakotoba），古老手工雕刻花朵代表歷久不衰與生活中的元素，象徵新生和希望的櫻花、獨特個性的桃花、永恆愛情的毋忘我、寓意和諧與和平的波斯菊，在獲得森林管理委員會認證（FSC）的再生實心柚木上，呈現出崇尚自然的大和韻味。

同樣採用再生實心柚木製作的Koppar系列則突顯流線型和簡約設計，其設計元素向「裝飾藝術運動」致敬，有著平滑的感官線條，產生強烈幾何線條的木桿再輔以銅質細節，木質優雅滲出淡淡奢華觸感。

Notre Monde系列（$1,750起）（圖片來源：TREE）

Notre Monde系列就由設計師Dwan Sweitzer操刀，在抽象又具現代感的圖案之下是微妙的木質紋理，作品貫注著她在世界各地遊歷的故事，別具異國情懷；最後的Grooves系列就著重細節與靈性韻味，每件作品的不完美卻是在突顯個性與藝術感，極為細緻的手工雕刻線條刻在黑柚木上，善用裁片以入榫製成，搭配纖細黑色金屬櫃腳提升格調。