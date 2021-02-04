【音響】Devialet追求極致音色　家庭影院級揚聲器歡度悠長假期

接踵而來的悠長假期，窩在家中最好的還是煲劇看電影，正當電影院重開遙遙無期，難道我們就不能體驗電影院級的影音享受？正好來到年晚，也想為家居添置新家品，可能獲獎無數的聲學品牌Devialet的一體式旗艦揚聲器Phantom會是不錯的選擇。

Phantom I（$18,990起）（圖片來源：Devialet）

Phantom作為品牌的旗艦作，配備了品牌在擴音技術上的主要技術「類比數位混合放大技術」，模擬放大器重現無瑕的訊號，發送至數位放大器再轉化為數碼輸出，道理就是無論功率水準如何都能保持巔峰性能。

Phantom I（圖片來源：Devialet）

作品配備的另一個頂級專利技術為「揚聲器有源匹配技術」可以保持音色上的高真確度；至於喜歡欣賞重低音的朋友，作品亦有「心跳式低頻爆炸技術」帶來圓渾低音、驚人的深度與體感衝擊力。對於打造家庭影院，當然不少得「高效球體引擎」以球形設計將聲音向各個方向線性地廣泛擴散。

Phantom I（圖片來源：Devialet）

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新作Phantom I是為升級版本，採用新一代音頻處理晶片，能源效益比上一代高達四倍。外觀上，簡約主義的經典設計採用霧黑、霧白兩色。對不少人而言，品牌最大的吸引力會是在於細小體積，輕鬆融入家中，就算是斗室也不會感到礙眼，細小卻能帶來綿密震撼的強大音響輸出最為令人驚艷，不過沒有最小只有更小，品牌另有超小型揚聲器Phantom II可供選擇。