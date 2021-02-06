Amazon新大樓玻璃螺旋設計超吸睛　完美演繹頂級企業對員工的重視

近幾天可能大家都有留意Amazon的消息吧？相信貴為全球首富的Jeff Bezos即將於第三季度卸任Amazon CEO一職，足夠令大家驚訝。Amazon是本世紀不能忽視的巨頭企業，而且通常能夠攀上世界之巔，都具有非凡的想像力與執行能力，正如Amazon新建的新總部。

圖片來源：Amazon／NBBJ

這一次的計劃是由國際建築公司NBBJ為Amazon位於弗吉尼亞州的新總部操刀，除了最吸引眼球的玻璃外牆螺旋形塔，整個計劃也包含了整個蓋滿了樹木和步道的區域。玻璃螺旋塔名為Helix，將成為構成Amazon HQ2的三棟辦公大樓的一部分，戶外通道將沿著HQ2主樓的外部螺旋上升，讓員工可以在被森林覆蓋的小山丘上走來走去。NBBJ指出收到的委託是旨在優先考慮健康工作的環境，這不是令人憧憬的大企業最重要的部分嗎？

圖片來源：Amazon／NBBJ

Helix包括室內花園、駐場藝術家計劃以及可容納1,500人的會議中心。 除了員工可以使用，也計劃於周末為公眾開放。令人感到體貼的還有包含了狗隻日間托管、托兒中心和社區空間等，令員工可以無憂無慮上班，清空腦袋的煩擾，為Amazon構思更多好點子。

圖片來源：Amazon／NBBJ

除此之外，在HQ2附近還將建立一個公共公園，新總部280萬平方英尺的辦公室將會與公共區域、零售區、酒店等合併在一起，以期望創造更健康的社區。園區的線色地帶以雨水徑流澆灌，員工可以騎單車上班，可以停泊950輛單車，連接到四分之一英里的單車徑。以上種種都是激發創意的大企業必備的工作環境，還記得早在十多年前人人都憧憬著要到Google上班，但有著同樣理念的企業只會愈來愈多，因為他們確信要激發探索、合作和思考的力量，才能保持世界第一的競爭力。