【情人節】送禮珠寶提案　獻上愛意不需說辭　禮物象徵明瞭心意

情人節逼近，如果閣下到現在的禮物清單還未有定案，這代表你其實是相當有要求的，那麼定不會抗拒再擁有更多的好選擇。不論你是狂派還是老實派，都定有合適的方案，問題是，對方是怎樣的人？而到了情人節這個大日子，你又想給予對方一個怎樣的承諾？

品牌剛在11月才進駐香港，在海港城開設亞洲最大的旗艦店（圖片來源：MESSIKA）

情人間的試探總是永不遏止，就算今天很肯定對方是最愛，那麼明天呢？這可謂是最常被考驗的試題，理性十足的男生定不能對自己與對方「說謊」，但這一套老實卻不能令女方受落。所以今回就為大家推介高級珠寶品牌MESSIKA的經典系列「Move」，作品輕巧奢華時尚，「Move」是指三顆會滑動的鑽石，象徵著昨天、今天和明天的愛。

MESSIKA的經典系列「Move」（圖片來源：MESSIKA）

這個巴黎的品牌以鑽飾為傲，原來剛在11月才進駐香港，在海港城開設亞洲最大的旗艦店。品牌每件作品都以「為現代女士設計」為主旨，以精緻工藝打造時尚，深受不少名人明星青睞。至於Move系列就從2007年開始成為品牌最標誌性之作，流動式鑲鑽是難得一見的概念，而鑽石在流動中折射的光芒更為璀璨。昨天和明天，都曾經或將會成為今天，所以情人們不需要許下十年廿年的承諾，只要把握好每個今天，都賦予最大的愛，就能把愛藏在永恆而璀璨的輪迴之中。

John Hardy與Adwoa Aboah再次合作推出的「Mad Love」系列（價格由$2,150至$25,700起。）（圖片來源：John Hardy）

只不過，有時也會有「不講道理」的愛存在，愛情即瘋狂，多說亦無謂。所以又特此為大家推介來自峇里的手工珠寶品牌John Hardy，最近與社會運動家及英國名模Adwoa Aboah再次合作推出的「Mad Love」系列。言則瘋狂，實則是不肯妥協，基於Adwoa Aboah一直率性敢言，為社會作出貢獻，與向來具備包容性的John Hardy融合起來，以七個Mad Love系列的標誌性心形設計充分體現耀眼及堆疊佩戴的時尚風格。Classic Chain心形手鍊寓意愛的圓滿及其和諧的平衡關係，而訂制的40吋心形頸鍊可以多種方式佩戴，設計別具巧思，相信每顆心都與佩戴者一樣獨一無二，最適合獻給獨特的對方，由可持續發展取得的14K黃金和純銀製成，更可以因應需求而選擇。