LVMH二少求婚地點並非自家酒店？這家羅馬經典奢華酒店贏盡富豪心

今年頭時尚圈的大事莫過於一波三折的Tiffany&Co.收購案終於塵埃落定。年初,LVMH發佈公告,宣布和Tiffany&Co.的收購交易已經完成,以總價158億美元成交。LVMH集團總裁兼CEO的二公子Alexandre Arnault任品牌執行副總裁。

Alexandre絕對是高富帥中的頂配,帥氣多金,有才又專一,經商天賦異禀。除了擅長馬術、滑雪、高爾夫、網球等貴族運動外,他的藝術修養也頗高,還開過自己的鋼琴演奏會,蕭邦、李斯特,信手拈來,才華橫溢。甚至在知乎上還有一個題目:如何嫁給Alexandre Arnault?

如此優秀的黃金單身漢,不久前卻在ins上高調宣布:「Engaged to my soulmate and my best friend 」(和我的靈魂伴侶、我最好的朋友訂婚啦!)

他的未婚妻Geraldine Guyot是畢業於中央聖馬丁藝術與設計學院(Central Saint Martins)的一位才女,不到三十歲就登上《福布斯》榜。2015年創立了法國新興小眾飾品品牌D'Estrëe,親自管理營運、銷售和設計。

兩人從交往開始,就一直在ins上各種秀恩愛,到處天南地北地玩。而我更關心的是,他們求婚的酒店是在哪裡?

起源於歐洲的頂奢酒店

求婚儀式格外低調,Alexandre Arnault並未透露位置信息,國內外媒體也隻字未提。二公子沒有選擇任何一家LVMH旗下的奢牌酒店,而是在某酒店的露台簡單地佈置了鮮花、美酒。但還是被好眼力的MISS掘地三尺發現,兩人所在的標誌性露台正出自Hotel de la Ville,為著名的羅科福爾(Rocco Forte Hotels)旗下酒店。

羅科福爾酒店是知名酒店經營者Rocco Forte爵士與其妹妹Olga Polizzi創立於1996年的傳奇頂奢酒店品牌。Rocco爵士的祖父在20世紀初涉足酒店領域,傳至如今已有四代,家族在運營奢華酒店方面有豐富的經驗。

旗下的12間酒店的設計都由家族全權掌控,風格獨立鮮明,加上十分注重高品質的定制化服務,在歐洲一直都是「old money」青睞的度假選擇。這樣一個經典奢華的酒店品牌,其亞太區首間——上海西岸羅科福爾酒店,也很快就將和我們見面,相信開業後必將成為魔都又一地標。

能看到羅馬全景的超美露台

求婚的酒店Hotel de la Ville位於羅馬著名的西班牙台階,就是《金枝玉葉Roman Holiday》裡,柯德莉夏萍(Audrey Hepburn)飾演的安妮公主吃雪糕的地方。

酒店的前身是一座18世紀的宮殿,經過全面翻新後,於2019年重新開業,歸羅科福爾管理運營。酒店在中央打造一個華麗優雅的歐式庭院,並將三棟建築物相互連接,猶如羅馬城中的一處秘密花園。室內部分則由建築及室內設計師Tommaso Ziffer和羅克福特設計總監Olga Polizzi共同打造。

以18世紀歐洲貴族盛行的「壯遊」(Grand Tour)文化為靈感,汲取當時的經典藝術風格。壯遊,最早盛行於英國,堪稱貴族們的成人禮。通過遊歷歐洲各國,對他們的語言、文化、藝術、生活、社會的觀察和學習,增長見識、提升修養和品味,有點類似於現在的「遊學」。在壯遊的過程中,那些貴族們也會一路收集藝術品帶回去。

在這間酒店裡,設計師與本土的手工匠人合作,以手工牆紙、意大利布藝、傳統掛毯等,彷彿一場現代「壯遊」,讓客人都能感受到18世紀的奢華氛圍。

Hotel de La Ville共有104間客房和套房,體量之大在該地區也屬於比較少見的,其中,特色套房都有大陽台,俯瞰羅馬景色最適合了。位於酒店8層的Suite de la Ville套房,不僅佈置豪華,配備了精挑細選的現代家居與古董裝飾,甚至還有私人升降機。

酒店的標誌性大露台不僅僅是這次求婚的舞台,也是各時尚發布會、小型慶典活動鍾愛的場地。安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)在出席迪士尼動畫電影《黑魔后:沉睡魔咒》(Maleficent)的宣傳發布會時,就曾亮相酒店的露台。

Hotel De La Ville 酒店地址: Via Sistina, 69, 00187 Roma RM, Italy

LVMH集團旗下酒店

儘管二公子並沒有選在自家酒店求婚。但作為行業巨頭,LVMH集團通過買買買,成就其龐大的奢侈品帝國,在奢華酒店方面也絲毫不含糊,還專門成立了酒店部門。

