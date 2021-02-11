Elon Musk指Starlink上市有望　SpaceX吸金項目高速網路永別翻牆

Tesla創辦人Elon Musk最近絕對是話題王，繼他榮升全球首富的榜首之後，再頻頻掀起熱話，包括近日的Starlink。

Elon Musk（圖片來源：Getty Images）

最近不少有特別留意Elon Musk的朋友，相信都是與股市離不開關係，他活躍於Twitter，上周說過加密貨幣之後就一語成讖，早前他亦於Twitter指出，SpaceX的其中一個項目Starlink有望在數年內上市，旋即引起了網民關注。原來Starlink主要是透過在太空發射衛星網路向地球的用家提供寬頻網絡服務，世界各地、甚至偏遠地區都能夠覆蓋。

模疑4,425個衛星部署到SpaceX的Starlink衛星互聯網服務。 (圖片來源：University College London)

原來Starlink已非新鮮事，目前已經發射了過千枚衛星，地球上也已經有過萬名用戶登記使用其測試版本，用戶需要先置入專用的配件，要價$499美元，此外月費則是$99美元。Elon Musk目標在2024年部署超過四千枚衛星，相信屆時網絡世界又會有一番新景象。

在2019年5月24日將60顆Starlink衛星堆疊在一起（圖片來源：Wiki）

不過相信首批用戶還是會針對北美及加拿大地區，但真正引起大家注意的還是上市的事宜。Elon Musk指出當Starlink的收入有著平穩而且可預測的增長時，就會將之上市，此計劃在SpaceX之中算是吸金之作，預計可達SpaceX核心火箭項目的收入之十倍，每年帶來約300億美元的收入。

於2019年10月22日Elon Musk成功通過Starlink發送Twitter，並表示Starlink已能提供網路服務。（網上圖片）

Starlink的性能極佳，並不受地面限制，所以本來網絡不可靠或費用昂貴的地區都有可能享用高速的網路服務，另一個最大特色是有機會結束某些地區的網路封鎖，或者當地的網民不再需要「翻牆」就可以接觸全世界了。另外，Starlink除了令地球用家受惠，其願景更遠至火星的開發、外太空的建設等未來大計。