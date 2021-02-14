世界首富Elon Musk為地球出力　減碳比賽史上最高獎金達1億美元

世界首富之位剛坐穩，Tesla及Space X的主理人Elon Musk，之前因為Tesla股價大升而令其個人身價上漲至1,948億美元，當下超越Amazon創辦人Jeff Bezos成為世界首富。據說，因為Tesla股價上升之快，甚至可以影響最近的世界首富排名⋯⋯然而，發財立品才是真富豪，Elon Musk馬上放出消息，打算出一億美元獎金舉行減碳比賽，可能成為史上最高的比賽獎金。

由Musk Foundation成立的非營利組織XPrize，舉行一個名為「XPrize Carbon Removal」的比賽，徵召設計師設計出機器或裝置，可以直接從大海或大氣中每年清除10億噸以上的二氧化碳，以減少氣候變化的影響，這是為了實現《巴黎協定》氣候變化條約中商定的氣候目標。

Elon Musk對減碳之心其實早已有跡可尋。在2017年，當時Elon Musk正在白宮顧問委員會有職位，但特朗普政府卻開始計劃退出《巴黎協定》，而Elon Musk曾指明如果塵埃落定美國退出協定，他將請辭白宮顧問委員會。

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Elon Musk指出，《巴黎協定》的目標要將地球的溫度上升限制在工業化之前的水平少於1.5度（攝氏），多年來說易行難，所以需要覓求大膽創新的方法，以新穎的技術大規模地限制碳排放，只要是基於自然的，可以直接從空氣或海洋中收集，甚至礦化或其他永久性地隔離二氧化碳的方法，都有機會得到這筆歷史上最大的獎金。

比賽為期4年，一億美元獎金的分配包括冠軍（5,000萬美元）、第二名（2,000萬美元）以及第三名（1,000萬美元）。此外，為了支持參賽團隊的工作，在比賽開始18個月後將為15個團隊各分發100萬美元支持研發成本，比賽即將於4月22日的世界地球日正式宣布，有興趣的可以參閱：www.xprize.org。