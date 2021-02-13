【情人節】精選For Her禮物　不同類型組合　趕上浪漫日子尾班車

當農曆新年遇上情人節，不少男士都會手忙腳亂，要趕起收爐前的工作，又要遇早準備禮物與當日的節目。今年情人節更撞正初三赤口，筆者精選For Her禮物配搭提案，讓大家有兩手準備，順利度過紅色情人節。

花束是情人節不少得的禮物，除了一般傳統花束以外，Blooms and Blossoms推出的新情人節花禮系列 ── 「Bloom Bucket in LOVE」筆者就覺得必定會令另一半感覺與眾不同。這次的情人節限定花色系以時尚型格dusty pink灰粉紅色為主，優雅又有氣質；中型尺寸的Bucket配有揹帶，可變成Bloom Bucket Bag，拎出花束就可以時尚手袋，或當作小型擺設；大尺寸就適合裝飾家居或公司，令花束顯得更立體。另一亮點就是它們的限定個人化訂製服務，讓大家可以在Bloom Bucket上寫上另一半的名字，是一份充滿心意的禮物。

「Bloom Bucket in LOVE」情人節花禮系列（Blooms and Blossoms）

另一樣在情人節必備的小心意，應該就是一盒精緻的朱古力。agnès b. CAFÉ今年推出的朱古力禮盒，除了它們熱賣的一口松露朱古力禮盒外，亦有用迷你心形小鐵罐作包裝的Dragées朱古力，打開時就如一份小禮物，絕不失禮。如果你另一半是一個甜嘴兒，筆者覺得要加送一個浪漫的甜點，令兩小口的情人節更加甜蜜。agnès b. CAFÉ兩款法式蛋糕，分別是In My Heart心形蛋糕，及La Rose迷你蛋糕，粉紅色的外表非常漂亮吸睛，相信女士們一定會喜歡。

Bonbon 心形禮盒HK$280/右；情人節棒棒曲奇HK$48（每枝）/左（agnès b.）

除了花束與朱古力外，想要為今年情人節禮物加點驚喜，以下幾款一向受女士們追捧的美妝品及珠寶絕對是不錯的選擇。

總是聽到另一半在追買YSL的唇膏？那麼它們今年推出的限量RED STORIES系列唇膏及香水禮盒一定會為你加分！這個禮盒除了有品牌的熱賣唇膏之外，更配上巴黎熱戀MONPARIS香水，一盒就能滿足兩個願望。

限量RED STORIES系列唇膏及香水禮盒 HK$1,225（YSL）

如果今年對你們來說是特別的一年，把你對她的心意和回憶寄予在一件高級珠寶上，讓另一半可以每天都戴著，是一份相當有意義的禮物。Tiffany & Co. 剛推出了情人節系列Atlas X系列，設計簡約而高貴，容易配襯，亦有不同的材質供選擇，可以配合不同氣質的女士。