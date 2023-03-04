越南｜嘉佩樂酒店穿越百年前的河內　注歌劇靈感　每間房都有故事

三亞嘉佩樂度假酒店（Capella Sanya）一開業就躋身當地奢華酒店前列，在幾乎囊括所有國際一線酒店品牌的三亞投下一顆重磅。它遠離大牌酒店扎堆的海棠灣和亞龍灣，獨享土福灣一處海灘的靜謐，卻值得每一個到三亞的旅客專程前往。

2017年開業的上海建業里嘉佩樂酒店是上海市區唯一的全別墅酒店，是大隱隱於市的棲居之所。而在此之前，嘉佩樂這一酒店品牌並未被內地人所熟知。

看看這個頑童全才設計師的設計作品！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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嘉佩樂目前在全球僅有7間酒店，卻在短短20年不到的時間裡迅速躍升頂奢酒店之列，這與它獨特的定位、類型與服務都密不可分。每一間嘉佩樂都是獨一無二的，1月底在越南河內新開業的嘉佩樂酒店，改造自一棟老建築，以歌劇為主題。

47間客房均獨立設計，從風格到佈置，各種經典的歌劇元素都能找到。酒店由頂尖大師Bill Bensley設計，在城市的街道中央，以誇張的色彩衝突，還原上世紀20年代河內的華彩時光。

嘉佩樂在全球只有7間酒店，惟每間的主題均獨一無二。Bill Bensley銳意在越南嘉佩樂酒店打造奢華歌劇風，每間房都有故事！同場加映同樣由他操刀的峇里島度假酒店（點擊放大瀏覽）▼▼▼