拿破崙一生最愛女人　Chaumet品牌首位繆思　約瑟芬皇后珠寶系列

眾多歐洲高級珠寶品牌都會有屬於它們的靈感繆思(muse)，讓創作的設計都帶著不同女性的個性與氣質。來自法國的Chaumet，它們第一位繆思，更是法國歷史中舉足輕重的人物；她帶著傳奇的一生，從身份顯赫的家庭長大，由過著貴婦生活到成為單親寡婦，最後憑非凡風韻，成為法國皇帝拿破崙的終身最愛，這位約瑟芬皇后（Empress Josephine）的經歷令她成為了女性不一樣的典範，她的品味與氣質也與Chaumet結下了緣份。

約瑟芬皇后（Empress Josephine）

早在 1780年成立的Chaumet，當年已為約瑟芬皇后設計她的珠寶首飾，其中最具代表性的就是拿破崙送給她的梨形藍寶石婚戒，而婚禮當天約瑟芬戴著行禮的皇冠也是出自Chaumet手筆的，可見這位Chaumet跟約瑟芬皇后與法國皇室的關係是多麼的密切，這也是品牌的皇冠為何直到今天，都是一眾女直夢寐以求、希望能在結婚當日戴上它的原因吧！

戴著Chaumet皇冠行禮的約瑟芬皇后

除了極盡奢華的皇冠與寶石婚戒外，隨著時間的推進，Chaumet以約瑟芬皇后為靈感的Joséphine珠寶系列，亦有不同的設計，演繹這位繆思的獨特氣質，讓現今的女士都能夠感受及戴起皇后般的優雅風格。

最近Chaumet推出的全新Joséphine Ronde d’Aigrettes 系列及Joséphine Aigrette系列中，首飾及腕錶的設計都是以約瑟芬皇后喜歡的梨形寶石為靈感，帶著女性溫柔圓滑的優雅。作品同時保持簡約的線條，是每天都能配戴襯搭的款式，平易近人。

以約瑟芬皇后為靈感的Joséphine珠寶系列（Chaumet）

全新 Joséphine Ronde d’Aigrettes 系列都是以梨形切割寶石為重點，包括吊墜、戒指和耳環、每款都鑲上鑽石，有些更加以海藍寶石點綴。精緻而大小剛好的寶石令首飾不浮誇，更可以互相配搭，襯出時尚感。

Joséphine Ronded'Aigrettes戒指（Chaumet）

Joséphine Aigrette這個腕錶系列為了不同個性的女性準備了豐富設計選擇，材質可以選擇白金或玫瑰金，鋪鑲鑽石或沒有鑲鑽；更有兩款錶帶，讓女士白天可以選戴皮製錶帶，晚上則可以配搭緞質錶帶。最後充連錶盤也有白色、黑色和全鋪鑲鑽石錶盤選擇，對女士來說絕對是貼心的設計。