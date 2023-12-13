東京近郊｜箱根3間日式現代風別墅推薦　和式西洋如時光倒流100年

位於日本神奈川縣的箱根是關東地區的知名觀光勝地，有能夠眺望富士山的蘆之湖、能感受大地撼動的大涌谷等自然景觀豐富的景點，從東京出發更只需1小時半即能抵達，吸引許多旅人造訪。

想要和家人、朋友一起來趟充滿度假感的小旅行時，選擇投宿別墅小屋經常是最佳選項，尤其在箱根更是有不少日式風格的別墅小屋，兼具日本傳統與現代氛圍的裝潢讓人心神嚮往。這次要推薦介紹3間箱根的日式現代風別墅小屋。

想來箱根眺望富士山的蘆之湖的話，可以入住以下介紹的3間箱根的日式現代風別墅小屋👇👇👇

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1. 穿越回100年前的日本！？大正現代風Villa「禪」

大概從箱根登山鐵道「大平台」站走路約5分鐘，即可抵達雙層建築的日式別墅小屋－大正現代風Villa「禪」。

這裡是將日本古厝給翻新再利用的別墅小屋，主打「大正現代風」。所謂的大正現代風（大正浪漫）是受到西洋文化強烈影響的大正時代（1912～1926年）的文化流行，兼具日式與西洋的圖樣、用色至今依然亙古不衰。色彩鮮豔強烈的室內裝潢卻能同時有著復古風情，住宿其中就像是穿越到過去的日本一樣，風華盛景就在身邊。

二樓的寢室是榻榻米房間，打開紙拉門就能看見宛如畫作般的美麗的山群。除了附吧檯的客廳之外，還有三間臥室，最多可11人同時入住。

別墅小屋內提供免費Wi-Fi。身為箱根在地人的房東能夠用英語交流，不但能告訴住宿顧客當地溫泉設施或是私房景點，甚至還能請他帶隊來場箱根深度遊呢。

Taisho Modern Villa Zen｜大正モダンヴィラ 禅 地址：Ohiradai Ishihara 548-2, Hakone, Kanagawa, 250-0405 最近車站：大平臺 站 （箱根登山鐵道）徒步11分 10,260日圓起～

2. 在和爐桌體驗日本過冬樂趣－「Ashigarashimo-gun-House /Vacation STAY 46655」

「Ashigarashimo-gun - House /Vacation STAY 46655（グランツリー箱根仙石原）」是一間附庭院的別墅小屋，從箱根湯本站搭公車約30分鐘，在「仙石高原」公車站下車後走路大概3分鐘即能抵達。

這裡是平房型的別墅小屋，備有廚房的客廳與和室相連在一塊，即使許多人一起入住、使用同個空間也不嫌壅擠。在宛如日式旅館般的和室內還有日本傳統的暖爐桌，冬天時可以親自體驗一下這神器的魅力。

鋪設著榻榻米的寢室有擺床，即使是不習慣睡在地板上的人也不怕徹夜難眠。如果想要睡在榻榻米上也可以把布團寢具鋪設在和室裡面，自由選擇要睡的地方。

要吃飯的話可以到附近的餐廳用餐或者是在廚房自炊，廚房裡有微波爐、炊飯電鍋、熱水壺、調理器具、餐具等必要用品一應俱全，走路1分鐘就有便利店可以買東西，相當方便。

別墅小屋內提供免費Wi-Fi。管理公司窗口可對應日、英、中三國語言，住宿期間有任何問題都能馬上播打電話詢問。

Ashigarashimo-gun - House / Vacation STAY 46655 地址：Hakone-machi Sengokuhara rokuroubee 1246-180 , Hakone, Kanagawa, 250-0631 最近車站：早雲山 站 （箱根登山鐵道鋼索線）

3. 在新建的和室中悠哉打滾－「MEIBI箱根湯本」

「MEIBI箱根湯本」是2019年才完工的全新別墅小屋，距離箱根湯本站僅8分鐘路程，交通超方便。

「MEIBI箱根湯本」一共有兩棟，A-1棟最多可供9人入住，和室空間最多可鋪設4張布團寢具，非常寬敞。另外二樓空間也同樣能夠鋪設布團。A-2棟最多可供7人住宿，雖然空間相較小，但同時設置了和室和餐桌，建議不習慣坐在地板上吃飯的人選擇A-2會比較適合。

兩棟別墅小屋都有廚房及完善的洗浴設備，而且非常乾淨整潔，住宿期間都能隨意使用，自在生活。另外也同樣有提供免費Wi-Fi。

管理公司窗口可對應日文、英文、中文、韓文，預約後也可以用電話詢問，有急事想立刻確認時也不怕找不到人。

MEIBI Hakone Yumoto｜MEIBI 箱根湯本 地址：200-22 Hakonecho Yumoto, Hakone, Kanagawa, 250-0311 最近車站：箱根湯本 站 （箱根登山鐵道）徒步30分 37,944日圓起

相較於一般的旅館或酒店，別墅小屋空間更大、設備更齊全，而且還不會遇到其他旅客，住宿期間就像是住在自己家一樣快活，推薦想避開陌生人潮、和親友一同找地方享受假期的人不妨就到箱根的和風別墅小屋來住一晚試試看哦！

【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

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