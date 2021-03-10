【Valheim：英靈神殿】火熱遊戲背後神話　維京長船與太陽石之謎

如果各位男生們是遊戲迷，打從2月起定必有留意甚至因為這隻《Valheim：英靈神殿》而入坑，驚人銷量短時間內突破400萬，上線人數甚至達到Steam史上前5名。簡單而言，這就是一隻以維京神話以及維京人文化作為背景的沙盒遊戲，但玩家花最多時間的，未必是打Boss、解任務，而是探索地圖、起建築。建築方面由於自由度極大，所以不少玩家模擬出現實的建築甚至神話中的夢想國度。至於探索方面，就因為是維京人所以航海是必要元素，一艘艘標誌性的維京長船乘風破浪，但等著大家的是未知的意外狀況，航行靠風力，所以不容易控制，也令不少玩家傷腦筋，在遊戲中我們只要按下「M」（地圖），就能明確知道要航行的方向，但早在十個世紀以前的維京人是如何在險惡的大海中生存？原來竟是介乎於神話與現實之間的這顆寶石。

《Valheim》中的維京長船（網上圖片）

維京人曾經在歐洲人眼中是惡名昭彰的海盜，一度統治著北大西洋，甚至比哥倫布發現新大陸之前早就踏足過美洲，靠的就是造型獨特的維京長船，流暢長身船型有助於高速行駛，由於船體寬扁亦幾乎能在任何的岸灘水域登陸。而且有專家指出維京人根本是看風向和風力的專家，卻沒有出土文物或證據顯示他們有用羅盤之類的工具。

對維京人而言紅白二事都在船上舉行（圖片來源：《Vikings》劇照）

早在1967年丹麥考古學家Thorvild Ramskou就指出維京人曾使用過一種名為「太陽石」的晶石作導航定位。太陽石本來源自於維京傳說，傳說中指出太陽石可以識別太陽的位置，即使是陰天都可以得知雲後太陽。但這種來自傳說的秘寶又如何當真？考古學家曾打撈過一艘於1592年沉沒的英國船隻，在船中就找到一種方解石（Calcite），及後對此做研究，發現光線經過方解石會折射而一分為二，只要調校方解石的方向直到兩條光線的強度大概一致，就是太陽所在的位置。由於即使是烏雲密佈的天氣在日間都總會有光，所以方解石在陰天都能夠做到定位的功能。除了方解石之外，堇青石（Cordierite）和電氣石（Tourmaline）都有同樣功能，當中就以堇青石的性能最為顯著，而且竟在挪威出產，極有可能是傳說中的太陽石。至於為何方解石會出現在英國船隻之上？方解石盛產於冰島，故此又名為冰洲石，有專家因而推測，亦是維京人踏足不列顛群島時所留下的。

堇青石（圖片來源：Wiki）

方解石（圖片來源：Wiki）

方解石的折射情況（圖片來源：Wiki）

直到2011年匈牙利一位生物物理學家Gábor Horváth發現到維京人從挪威航行到格陵蘭之間相隔1,600海里的距離，以傳統的維京長船速度需要三周的航行時間，做電腦模擬上千次之後發現，如果在航行時每3小時用晶石定位一次，如期抵達格陵蘭的成功率達到九成以上。不過如果每6小時才定位一次，成功率只有不足一成，卻有可能因此而航行到別處，例如北美洲。

維京人會進行海葬，相信死者會抵達奧丁所處的英靈神殿（圖片來源：《Vikings》劇照）

最後，其實在《Valheim：英靈神殿》之中玩家們大部分的時間都是在陸地上進行，花極多時間在建築之上，還有不幸死去時以裸體之姿跑地圖撿回隨身物品乃是日常。但在現實維京人其實更崇尚於海洋，他們的造船技術於當時領先世界，例如船的龍骨正是他們所發明的。在死後也會進行海葬，將屍體放上船出海，相信死者會抵達所信奉的諸神——奧丁和索爾等所處的英靈神殿。