法國金屬塔鄰近《星夜》創作地　如何用建築表現梵高的著名畫法？

1853年的3月30日，梵高於這一天出生。梵高一生充滿傳奇，如果要問中學生數出著名畫家的名字，大多都會說梵高，可見得他知名度之高，但原來他留給後世的藝術品之中，只有少數曾被拍賣，雖然拍賣出難以想像的天價，更多的卻都在世界各地的博物館中收藏起來。梵高在自殺前有一段時間在南法阿爾勒附近一所精神病院中度過，在那裡他創作出大量著名作品例如《星夜》。在今天，阿爾勒即將有一座藝術塔落成，就向梵高的《星夜》致敬。

圖片來源：Atelier Vincent Hecht

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阿爾勒市Luma Arles藝術中心是一座56米高的塔樓，由普利茲克獎得主建築師Frank Gehry設計，即將在今年6月開放，建築現時已差不多完成並且釋出最新的照片。大家可以見到表面由金屬覆蓋，是11,000個不規則排列的鋁板，細緻的排列就如梵高的筆觸，建築評論家描述為「金屬龍捲風」。有研究顯示梵高的這種畫法呈現出一種物理上稱為「湍流」的神韻，估計是因為梵谷長期處於癲狂狀態而得到超於常人的感悟能力，令人稱奇的是，這「湍流」與太空照片非常相似。

《星夜》現收藏於紐約現代藝術博物館（圖片來源：Wiki）

美國宇航局和歐洲航太局公布一張由哈勃太空望遠鏡拍攝的「麒麟座V838」恆星周圍的景象，指出與梵谷的名作《星夜》十分相似。（圖片來源：Wiki）

加拿大裔美國籍建築師Frank Gehry是世界領先的建築師之一，其中一件著名建築是1997年在西班牙開設的「鈦合金」美術館Museo Guggenheim Bilbao，這件佳作被視為現代建築代表，座落的地點本來是一個荒蕪的工業區，鄰近河岸有造船和漁業歷史，由於Frank擅長利用歷史和地理環境去設計，所以整個建築就如鈦合金造成的魚鱗片一樣。美術館後來成為那兒的地標，對當地旅遊發展非常重要。