IKEA限量系列｜日藝術家打造話題作　標誌性六角匙放大會是什麼？

IKEA當然是家居用品的代表，但近年也涉足潮流，與Off-White™聯乘、自家出品的漁夫帽等，無不炙手可熱，令人不得不期待接下來的是甚麼呢。IKEA最近就釋出最新系列Art Event Collection，顧名思義與藝術密不可分，一系列突破藝術與設計界限的單品，與五位別具匠心的藝術家與設計師將家居用品昇華至藝術品級別。

圖片來源：IKEA

是次的2021限量系列的合作單位包括藝術家Daniel Arsham、荷蘭設計師Sabine Marcelis、Humans since 1982、Stefan Marx、還有日本設計工作室Gelchop，與IKEA 創意領袖Henrik Most一起打造話題之作。

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是次系列包括十件作品，要重點介紹的有Gelchop的檯燈，皆因它參照了IKEA最具標誌性的Allen Key放大變成檯燈。Allen Key名為「Allen」是因為這是最初為它申請專利的公司的名字，Allen Key並不是IKEA的產品之一（有時亦有匙扣這些以紀念品形式推出的產品），卻每次隨盒奉送，IKEA影響著這一個世代的人自行在家組裝家具的習慣，藉此省卻了倉存空間、減低倉存及運輸成本、提供更低的價錢等，一支Allen Key、一本說明書就能砌出成品。

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「工具人」總是不起眼，但在需要到他的時候卻不可或缺，Allen Key更加如此，從沒有人會留意過它，卻也歸功於它那簡單易用的設計，執起就能用，不需要多思考記住。Allen Key正好比喻出IKEA的本質，很少成為人們關注的焦點（雖然近年已不是這樣了），而Gelchop就將之改造成一個更大的物品，要挑戰大家的正常觀感。品牌的創意領袖Henrik Most指出，「藝術就是高端、設計卻是大眾文化」這些傳統觀念已經不復存在，兩者合而為一可以產生令人意想不到的化學作用。

系列中其他作品：