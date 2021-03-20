Herman Miller經典Aeron推聯乘高級電競椅　追求極緻人體工學設計

在這着重健康的一年，就來談談健康吧！很多朋友以為近年關注的呼吸道、各種器官的狀況是重中之重，這固然之沒有錯，但都市人最容易忽略的都市病，往往在於長期坐在電腦面前、坐姿不正或者種種原因而引致的肌肉痠痛、長期勞損，嚴重的引起腰痛、椎間盤突出等問題，別以為聽起來與肺炎、癌症差天共地，但前者中招的機會遠大於後者，而且影響起來會坐立不安、影響心情、影響工作效率，到最後想醫也無從入手，為了工作亦難以休息，困擾在這痛苦的無間地獄之中。聽起來很可怕吧？數十次看症也未必好，其費用高達五位數，而且還要辛苦，說了這麼多可怕的說話，只是想要帶出預防勝於治療這個道理。

Embody Chair（圖片來源：Herman Miller）

接下來你可能會想問，這可以如何預防？最基本當然是別長期坐著吧！每隔15分鐘、半小時起身走動一下，去個廁所，然後也要注重正確的坐姿。不過說易行難，然後又可以考慮入手一張人體工學椅。好的人體工學椅，不只有舒服這般奢侈，而是透過設計讓用者坐上去就是正確的坐姿。

坊間有不少電競椅、電腦椅可供選擇，但都是4位數起跳，其實是物有所值的，正如剛才所說，要醫起來分分鐘不只這個價錢，而且還要辛苦。特別是已經年屆30以上，長期面對電腦的習慣已經有十年以上，腰間是否有時會隱隱作痛呢？如果已經響起警號就別要等了，坐上人體工學椅的這一剎那，你會馬上愛上，而且覺得物有所值。如果是女士們，更加值得為心愛的男伴購置一張，絕對是會令他感動的禮物，而且自此不用再擔心和嘮叨。據說，一些良心企業也會為公司同事換上一批人體工學椅，為的卻是增加他們的工作效率！

Herman Miller 1994年推出的第一代Aeron由Bill Stumpf 及Jeff Weber設計，被美國紐約現代藝術博物館（MoMA）永久收藏（網上圖片）

去到要下定決心選擇一張人體工學椅，哪個品牌比較好呢？要買就要選擇最有口碑的，其實坊間眾多牌子各有千秋，而且價錢都有所不同，選擇自己舒服的就好，除了要留意到底是否真的「人體工學」，還是只是模仿人體工學的設計。但如果問到最有保證的，筆者會想介紹Herman Miller這個牌子。它是經典中的經典，在1994年推出的第一代Aeron經過了七年時間研發，是為全球首張纖維材質人體工學椅，其經典程度甚至被美國紐約現代藝術博物館（MoMA）永久收藏，也可以說是品牌的入門級產品。

Herman Miller x Logitech 全新聯乘電競椅Embody（圖片來源：Herman Miller）

至於想追求極致的話，品牌亦有Embody這個高階款式，其設計特色是經由30多位生物力學、視覺、物理治療和人體工學專家研發，椅背設計得如脊椎般，坐墊有多個圓點其實是為了可以隨著屁股坐下及移動時作出調整，整個設計能夠持續提供最好的支撐，將移動坐姿時的肌肉及骨頭之間的壓力減到最小。

最近品牌與Logitech G合作推出最新的電競椅版本，除了繼承以上的原型特點還引入了銅熔冷卻系統，着重舒適涼爽的感覺，這款新作要價$1,459美元 (約$11,380港元），比起Embody的$14,602港元定價還要平上一點，實在值得入手吧。