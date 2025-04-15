日本小眾秘境奢華度假屋　探索建築與自然完美融合：不只是酒店

最近，Miss被日本一座藏在森林裏的度假屋深深種草。

NOT A HOTEL MASU（外灘提供）

這座名為NOT A HOTEL MASU的度假屋藏身於北輕井澤的秘境之中，由知名設計師片山正通操刀。經過重新演繹的傳統數寄屋建築和現代風格的碰撞，讓人着迷。

這組建築模糊於房產和酒店之間，是NOT A HOTEL的代表作。

NOT A HOTEL MASU（外灘提供）

而NOT A HOTEL，是一個正在改變度假模式的新品牌。它成立僅有短短的五年時間，就在日本推出二十多個項目，還都是大師設計。

這也讓NOT A HOTEL收穫了眾多擁躉，可謂一房難求。

選址日本小眾秘境：大師演繹居停藝術

NOT A HOTEL MASU（外灘提供）

和絕大多數奢華酒店一樣，NOT A HOTEL非常注重度假感和居停的藝術。

所以它的項目大多選址於日本的秘境。例如瀨戶內海人煙稀少的鷺島、沖繩的石垣島、北輕井澤、群馬縣的水上町等等。

這些小眾的選址除了賦予NOT A HOTEL更多的私密與靜謐性之外，也讓其擁有獨一無二的壯麗風光和超凡脱俗的意境。

NOT A HOTEL MASU（外灘提供）

而NOT A HOTEL也沒有辜負這些百裏挑一的選址，請來了眾多的傑出設計師為其操刀，演繹奢華的居停藝術。

諸如BIG、Snøhetta、藤本壯介、NIGO®等知名事務所或設計師都成為青睞的對象。

NOT A HOTEL（外灘提供）

2023年公布的瀨戶內項目，由丹麥BIG建築事務所操刀，在瀨戶內地區的鷺島，打造四座有趣的建築。

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四座建築擁有獨特的圓弧形傾斜角度，分別為90度、180度、270度和 360度，並且融入日式元素和庭院設計。

每棟建築的落地窗更是可以欣賞一望無垠的壯觀海景。

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位於北海道的NOT A HOTEL RUSUTSU，則是由Snøhetta事務所擔綱設計。

這座位於北海道留壽都山頂的度假屋以「天頂」為設計靈感，兩個輕微外彎的長條體量上下疊放成十字形。

建築下方埋入地下，最上方則是懸浮於地面之上。在度假屋內即可透過玻璃幕牆遠眺羊蹄山。

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與藤本壯介建築事務所合作的「Earth」，坐落於日本沖繩的石垣島。

整座建築以其圓形結構為核心，屋頂呈現帶有弧度的起伏造型，打破傳統建築正面與背面的界限。

建築整體最具創意之處在於，將屋頂部分以鬱鬱葱葱的植被覆蓋，宛如一座被綠意包裹的山丘，實現建築同自然的完美融合。

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位於群馬縣水上町的TOJI項目，由日本建築事務所Suppose Design操刀。

整個項目由一組紅磚梯形建築構成。6米挑高的斜向屋頂造型相當獨特，建築立面則是由紅色磚塊砌成，在極具復古氛圍的同時也和周圍的自然環境形成奇妙的反差感。

建築的室內則是以日式建築中常見的木質元素構成，卧室部分的榻榻米設計和牆紙風格都營造出懷舊的日式風情。而貫穿立面的橫向長窗堪稱點睛之筆，讓風景猶如畫框般被定格。

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還有最新推出的Tokyo項目，與日本潮流教父Nigo合作，在東京千葉縣富津市的懸崖之上打造了一座依託山谷建造的建築。

建築整體彷彿從大地中自然生長出來一般，而想要進入室內，更是需要經過一個地下隧道，讓建築充滿私密性和神秘感。

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最特別的部分在於Nigo在建築的屋頂上放置了一座KAWS的巨型鋼鐵雕塑，這座現代藝術作品和自然景觀形成強烈的對比。

NOT A HOTEL的硬件配置同樣不俗，前文提到的MASU項目，室內擺放有許多中古傢俱，例如野口勇1951年創作的紙藝燈具、Eero Saarinen的子宮椅；Tokyo分號則可以見到設計師Nigo鍾愛的定製傢俱和他私人收藏的當代藝術品。

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是酒店也是住宅：重新顛覆度假模式

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袖珍的體量加上避世的選址和大師的設計，作為酒店產品，NOT A HOTEL可以說是非常成功。

那麼究竟要怎麼樣才能住進NOT A HOTEL？

這就要從它的商業模式說起。

NOT A HOTEL由日本電商巨頭ZOZO於2020年創立，創立之初是以共享經濟為出發點，開創全新的商業模式，打造「可作為酒店使用的住宅」。

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這些項目在商業模式和運營模式上疊加了「地產」和「酒店」這兩種屬性，讓項目更加靈活地被使用從而實現多方獲利。

NOT A HOTEL還支持「共同所有權」，每一個物業的所有權和入住天數都可以被出售。

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客戶根據需求，可以直接購買整棟建築或者其中的單套房間一整年的使用權，也能以一年10晚為單位按照天數購買使用權。

而在業主購買之後，不使用房產期間，則可以將其作為酒店出租以獲取利潤，這個部分的經營和管理由NOT A HOTEL全權負責，這讓房產真正實現0空置率。

如果購買30天產權以上，那麼購買者還可以享受專屬衣櫃存放個人用品，不用每次都拖着行李入住。

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擁有30天產權及以上的客戶，還能選擇交換住進日本其它的NOT A HOTEL酒店，甚至還可以入住全球範圍內和NOT A HOTEL合作的約200家奢華酒店，C、六善、四季等酒店都可兑換。

在手機上可以輕鬆預約，還有管家服務、租車服務和智能家居控制（外灘提供）

對於這些客戶來說，擁有一座NOT A HOTEL的物業，就相當於擁有了世界各地的度假酒店，而且產權還是按天數計算。

而對於想要把NOT A HOTEL當作酒店來住的人，也有機會。這些項目都會在OTA平台上線，用戶可以選擇處於空房階段的房屋和時間進行預定。

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甚至NOT A HOTEL還曾在2022年推出過會員制度，賣過價值3億元的會員資格，在20分鐘內就全部售罄。

會員每年都可以獲得免費的入住機會，並且享受優惠的會員價，還可以參加NOT A HOTEL組織的美食、美酒、音樂、藝術等主題活動。

可以說，NOT A HOTEL是用全新的商業思路，去運營奢華酒店的產品，重新顛覆度假。

分時度假：成為生活方式

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就如NOT A HOTEL官方所言，他們更是一種生活方式。

它的成功在於打破傳統酒店和房產的界限，更在於通過無限的創意，將旅行成為生活方式進而轉化為資產。

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本質是電商的NOT A HOTEL，依靠理念先行，疊加分時度假、建築創意乃至眾籌和虛擬貨幣獲得成功，至今已經出售了高達227億日元的金額。

而NOT A HOTEL的背後，其實是分時度假理念的變體。

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分時度假最早起源於上世紀60年代歐洲的地中海沿岸。而將分時度假投入於商業運營，則是在70年代的美國。RCI系統的建立讓這些空置的度假屋成為可以被交易的資源，徹底革新旅遊度假業的生態。

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分時度假也在幾十年時間的演變中，發展出了分權度假（Not A Hotel也是其中之一）。

分權度假讓房間的部分所有權不僅可以用於度假使用，更可以讓業主賺取收益。

疊加房產屬性的分權度假，已經不是單一的旅遊產業，而是兼具度假和投資功能的投資產業。

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分時度假也成為了酒店集團們的主要賽道，萬豪、凱悦、希爾頓都有自己的分時度假俱樂部（Marriott Vacation Club、Hyatt Vacation Club、Hilton Grand Vacations），分時度假對於集團度假業務的收益貢獻不容小覷。

不過在亞洲，分時度假則有些水土不服。尤其是在中國境內，曾一度推出過分時度假以及交換入住的模式，但最終都以失敗告終。

以至於如今在中國提到分時度假，很容易讓人聯想到詐騙。

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