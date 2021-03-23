意大利製造高級珠寶　獨家研發八種金色　將女性線條美融入設計中

金色瑰麗堂皇，然而對現代女性來說卻未免有點老土。女性配戴首飾珠寶無非為靚，然而時興優雅低調，太過引人注目的亮眼金色有點「Over」。但是今次要跟大家介紹的意大利珠寶品牌Annamaria Cammilli就將文藝復興的氛圍搬到現代，品牌由同名畫家及雕塑家於1983年創立，除了藝術般的工藝，還研究出品牌獨有的八種金色。

圖片來源：Annamaria Cammilli

圖片來源：Annamaria Cammilli

首飾珠寶吸睛又值得細味，那麼品牌的八種金色豈不是令人深深著迷？別以為只有深淺明暗之分，日出黃色、迷人的黑溶岩色、粉紅香檳色、自然米色、白色及罕見的朱古力棕色等任君選擇適合自己的，因應心情和性格配搭別具韻味。

Regina系列（圖片來源：Annamaria Cammilli）

Regina系列（圖片來源：Annamaria Cammilli）

除了獨特的金色，品牌的作品突顯線條美和豐富層次感，有著特別的拋光及磨砂工藝，將黃金變成猶如絲綢般的外表及質感。作品每件都以人手製作，名符其實是「意大利製造」，例如Regina系列有18K黑溶岩色、天然米色及冰白色黃金鑽石吊墜及戒指，靈感來自靈動起伏的流水，非常貼合品牌優雅而有機的線條風格，製作上以人手及脫蠟法鑄成獨特立體的造型，與閃爍鑽石互相輝映。

Dune系列（圖片來源：Annamaria Cammilli）

想要突顯矜貴的莫過於Dune系列，18K日出黃色與橙杏色都瑰麗動人，聚焦在大大顆具份量的鑽石。但說到吸睛的卻非Goccia系列莫屬，因為已經脫離了金黃色系的白冰色及黑熔岩色獨特非常，設計上生動又有層次感，原來是要突顯水滴設計的曲線美。品牌最深受女性歡迎之處是在工藝和設計間流露出向大自然之美的致敬，同時與女性優美的千姿百態互相呼應，對筆者來說每條流暢的線條最動人，都是來自工匠師的功力，就恍如雕塑的輪廓與畫作的筆觸一樣。