建築已悄悄地走向未來　兩個奇特建築同為人類未來出一分力

現今世界的建築外形愈來愈奇特，然而這些設計都並不是為了標奇立異，隨著科技的發展，建築外形可以遠超想像來滿足各式各樣的功能性，至於環保和節能是必須的。

「Helsinki's Hot Heart」（圖片來源： Carlo Ratti Associati）

在芬蘭的首都赫爾辛基之前舉行了一個能源挑戰設計比賽，最近得出了獲獎方案為「Helsinki's Hot Heart」，全個項目由10個直徑為225米的圓盆組成，分為具有儲熱功能的蓄熱盆以及作為文娛用途被穹頂遮蓋的島嶼。蓄熱盆可以容納多達1,000萬立方米的水，就像一個巨大的熱電池，可以將低成本的可再生能源轉化為熱量，在冬季回收到城市並分配出去。這個能源挑戰設計比賽目的是在2030年之前加快腳步為城市的減碳供熱做準備，有望可以成為同類城市的仿效對象。

還有的另外四個被穹頂遮蓋的島嶼可以為遊客提供公共社交區域，這些「浮動森林」引入了來自世界各地主要雨林地區的熱帶生態系統，由於底下的蓄熱盆加熱，加上類似於太陽的LED技術，所以在北歐的嚴寒冬季遊客也可以在此享受和暖的環境和陽光。

Pollinator Park（圖片來源：Vincent Callebaut Architectures）

另一方面，巴黎的Vincent Callebaut Architectures受到歐洲委員會所託設計出一個「授粉公園」（Pollinator Park），目的是提高人們對生物多樣性下降的認識。聯合國指出直至2020年，傳粉媒介的滅絕速度比正常情況高100到1,000倍，所以有必要喚醒人類保護生態系統，以阻止蜜蜂、蝴蝶和蜂鳥等授粉媒介的衰落。

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公園的設計以植物的雌性器官作藍圖，具有多個展覽空間，中間呈蜂巢狀結構的「農田」展示未來農業，其他部份的外形由花藥、花萼、花瓣等啟發。所有溫室設計均採用交叉層壓木材和可回收材料建成，大量木材使用可以過濾太陽光線和確保光影之間的平衡。周邊有很多風煙囪和渦輪機，利用風能及地面的熱慣性自然地對溫室內的氣候調控，冬暖夏涼，地面的全年溫度保持在攝氏18度。歐洲委員會指出這個設計以最佳的農業、技術和設計融為一體，其理念有助人類向前邁進。