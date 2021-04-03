提著麥拿倫行李箱令你感覺非凡　McLaren聯乘行李界貴族TUMI新作

憧憬著旅遊的你，是否做好準備在疫症穩定下來之後到世界各地暢遊一番？拿起行李便走，是多麼的自由，那麼行李箱的選擇不容馬虎，畢竟行李箱是你出遊期間最可靠的夥伴。

圖片來源：McLaren／TUMI

在輪子上追求極致，莫過於豪華跑車品牌及F1車隊麥拿倫（McLaren），如果麥拿倫再與連前美國總統奧巴馬都選用的旅行用品TUMI聯乘起來，後果不堪設想地⋯⋯受到萬眾的追捧。麥拿倫的團隊包括設計師、工程師和賽車手，每年都會環遊世界，遠征千里地去參加比賽，專業的用家就需要到同樣專業的行李箱和旅行用品，為此理念而與TUMI合力打造最新系列。

圖片來源：McLaren／TUMI

其實TUMI一直都深受各界的歡迎，例如航空、汽車及體育，而受眾群入面又以商務用家最為喜愛。因為TUMI的作品向來耐用可靠、實用性強，正是商務用家最著眼的元素。這一次合作聯乘會產生怎樣的火花呢？首先是細節設計與材料選擇上，結合麥拿倫超跑和賽車經典元素，以招牌橘色及碳纖維材質融入作品。

圖片來源：McLaren／TUMI

以AERO旅行箱和QUANTUM旅行袋為例，就有如超跑的縮小版，所使用的Tegris材質是賽車中常用的耐磨熱塑性複合材料，還備有高耐溫、防撞、輕巧等特性，外框採用特殊紋路打造，撞擊後不易留下痕跡，當然可以有效保護內裡的物件。

圖片來源：McLaren／TUMI

另外，Velocity後背包對針對便利性而設計，USB插口與Notebook隔層為時刻兼顧著工作的人士而設，品牌的標誌性特色「Add-a-Bag」則將背包放置在行李上。如果想再輕便一點，又有Torque單肩包和Lumin手拿包，它們著重簡約設計，仿車體流線型設計具有極佳的收納空間，至於Orbit及Teron兩款收納包就加強了保護性，防撞外殼卻不見得笨重，輕便之餘內裡亦帶有內袋設計，收納物品井井有條。系列9件產品已推出，可以在兩個品牌各自的專門店找得到。