【設計】RubberBand洗版標誌與有心專輯封面　音樂的手感與觸感

近日打開Instagram都會見到滿目皆是RubberBand，雖然洗版，但亦有到場睇Show的筆者也同樣留影紀念，打開#RubberBand，不難見到他們的標誌性Logo，原來是由他們的「御用」設計師Kenji Wong操刀的。

RubberBand Logo

Kenji Wong當初創立的「五代十國」設計公司，以為RubberBand做設計而聞名，之後再開設現在的年輪事務所，自2008年為樂隊設計這個Logo後，一直無間斷地為他們進行設計工作，由專輯封面到周邊商品，可以說得上是RubberBand的強力後盾。在香港搞音樂還要堅持這麼久不容易，藝術創作向來就是成本效益極低的行業，要維持創作的成本，很多時就要靠唱片專輯甚至是相關的商品，而這一方面全有賴Kenji的工作。

RubberBand於2018年推出的專輯《Hours》

眾多唱片封面中，筆者最為印象深刻的莫過於2018年的專輯《Hours》。有別於一般的CD，它以圓形紙盒製成，還可以拉起當中一角成為「日晷」，可以在太陽底下呈現時間。當時這碟是RubberBand的十周年紀念版，音樂以時間為題，視覺設計亦然。封面上沒有樂隊四子的樣貌，雖然RubberBand的不是賣樣，但如此概念化的作品，實驗性質非常強，不過想深一層，現在會買碟的都一定是其支持者，又有幾何會有人隨意在店內見到封面便入手？據說這碟的製作成本十分之高，更要特別在澳門找印刷公司生產。

好的作品不只在於視覺傳意，買下這唱片的朋友，都一定會拿上手來把玩，放在陽光下看看，看著看著就不其然地入神，慢慢感受時間的變化。

《i》唱片封面

繼《Hours》之後的下一隻專輯已經要到2020年12月推出，這次的設計師由Kenji Wong轉為電台DJ細So。作品《i》發人深省，據說本來是「island」，意指「Hong Kong Island」，但簡化了後卻多了一層深意，「i」亦可以代表「我」，選用細楷，掉轉來看又可以看成「！」。由「i」搖身一變成為「！」，寓意每個人的力量都可以為之驚歎。今次的設計用上「瞎子摸象」的概念，印在內裡的大象可以隨著著移動而變化，甚至見到「i」與「！」的變換。

以上介紹的兩隻CD設計同樣能夠展現出唱片可以如何發揮創意，增添一份收藏的重量。自從世界有了線上串流，購買實體碟的人只會愈來愈少，但CD曾在香港的設計範疇佔一席位，那時CD仍對音樂無比重要，但重點還不只是我們還會不會買CD，而是當CD的設計者依然這般有心，我們又怎能夠不支持。