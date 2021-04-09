【拍賣】草間彌生未曝光極罕作品上拍　揭示「無限網」風格由來

很多人都知道草間彌生是「波點女王」，但這位現已92歲高齡的女士，原來曾經有過一段不為人知的往事。藉著邦瀚斯紐約即將拍賣一系列從未曝光、已知為最早期的草間彌生作品共十一件，都是她曾贈與一位醫生摯友的禮物，透過這些作品可以回顧草間彌生的年輕時期。

《密西西比河》，1960年作，估價：3,000,000 – 5,000,000美元（圖片來源：邦瀚斯）

據說草間彌生的家族可以追溯到日本皇室，但她從小就對日本持有矛盾的看法，所以一直都計劃離開日本，她曾向過法國總統寫信請求幫助出國，卻因為不懂法語而告吹，最後她向美國一位女性藝術家Georgia O’Keeffe求助，終於得到邀請向美國去發展。在1957年草間彌生帶上2,000件紙上作品和60套絲綢和服就動身前往西雅圖，她回憶說，當時的生活恍如人間地獄，為了抵抗寒冷和饑餓唯一的方法是畫畫，因而得到了強迫性的狀態，開始在畫布上繪畫錯綜複雜的線網、延伸到桌子、地板，直到自己身上。在這時期，她曾因為恐懼症發作而入醫院，當時的筆友Georgia O’Keeffe見狀覺得感同身受，除了傾囊相助，也向傳奇畫廊主人Edith Halpert推介了她，最後購入了其中一件作品。

廣瀬輝夫醫生與草間彌生（圖片來源：邦瀚斯）

來到1960年，草間彌生終於成功在Brata Gallery舉辦了一次展覽，同時也認識到好友廣瀬輝夫醫生。廣瀬醫生是一位著名的心臟病專家，他與草間彌生有著類似的早年心態，離開了日本遠道而來美國，在當時紐約沒有多少個日本人，卻聚集了一群充滿活力的日本藝術家，廣瀬醫生經常為他們提供免費醫療服務，其中包括草間彌生，後來她會如朋友般前來探訪以及送上作品。

《哈德遜河》1960年作，油彩畫布，估價：3,000,000 – 5,000,000美元（圖片來源：邦瀚斯）

除了廣瀬醫生，他的夫人廣瀬成子亦是草間彌生的好友，她一直沒有融入美國，反而因為同樣喜歡藝術而與草間彌生結下了不解之緣，曾經一同作畫，而廣瀬醫生縱使是一名科學家和作家，但也理解、尊重、欽佩草間彌生，因為他們都全心全意地投入自己所熱愛的事業當中，不顧一切。草間彌生最後在1975年回到日本，但她亦會時而回到紐約開畫展，而廣瀬醫生總會受到邀請，草間彌生的畫作一直都掛在廣瀬醫生的家中。今次拍賣的作品正是草間彌生贈與醫生的禮物，相信是草間彌生在拍賣市場上最罕見的5、60年代作品，十一件油畫及紙上作品將會在5月12日於紐約邦瀚斯「草間彌生：已故廣瀬輝夫醫生珍藏」專場拍賣上拍，亦現正在香港公開展出其中6件精選拍品。