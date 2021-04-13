【太空移民】30年後開始移居火星　住在火星城市要克服哪些障礙？

移居火星不是夢，不過上年仍在討論去的方法，例如SpaceX的星艦，最近就已經有人在設計火星上的城市，你覺得會在哪時可以實現？建築工作室Abiboo認為於2054年可以開始動工，還有30年的時間，看來你和我都有機會見到，如果到時大家的壽命真的可以有120歲，那時還是「中年」的我們或有機會上火星居住（或工作）！

「Nüwa」（圖片來源：Abiboo）

Abiboo現正設計一個名為「Nüwa」的城市，計劃坐落於火星的懸崖上，成為火星上第一個永久性定居點，可以容納25萬人。相比起月球，人類的視野已經放在更具定居潛力的火星之上，Nüwa要解決在火星上生活的所有核心問題，同時僅使用火星上的材料，成為一個可持續發展且自給自足的城市。Nüwa由30多個不同領域的專家花了數個月時間得出成果。Abiboo負責建築和城市設計，與天體物理學、生命支持系統、天文生物學、採礦、工程、地質甚至藝術等多方面領域的全球頂尖人才緊密合作，將不可能化為可能。

「Nüwa」（圖片來源：Abiboo）

其中一大特色在於懸崖，將被建在一個一公里高的懸崖面上。光線對於人類是極為重要的，影響著身心發展，不過同時又要長期保護免受輻射，建築物的表面必須要夠厚而且不透明，以前很多想像是建在地底之下，不過地底卻沒有人類賴以生存的光線，此外，懸崖還可以克服隕石的潛在威脅以及火星上極端溫度的變化。製造食物的水培系統、細胞肉或微藻類食物，以及用於發電的太陽能發電系統已經在地球存在，換言之最大的需要只剩下空氣、水和重要礦物質。透過植被可以提供氧氣，不過依然有大一部份需要製造出來。

「Nüwa」（圖片來源：Abiboo）

另外要克服的問題又有火星上常見的沙塵暴，出現之時就失去太陽能，到時要準備替代能源。Abiboo形容這個項目有如百多年前的巴拿馬運河，一定是人類史上最大的工程項目，尤其是物資與人力的運送上，即使所有技術在地球上演練過，但地球和火星之間的旅行要兩年才有一次機會（「火星衝」或火星年，這時火星會較為接近地球），所以接下來的日子要追進度，航天科技的發展就成為關鍵。