菲律賓傳統工藝家具有幾奢華？本地新品牌DACO讓試用體驗

渡過了想離家出走的年紀，現在每天都只想早點回家，多待在家中多一點時間，家裡的每件家具都有著歷史、故事和溫度，雖然這些都是後天給予的，但有沒有想過一件全新的家具都可以有著與別不同的歷史與文化故事？

圖片來源：Dalisay Collection

於K11 MUSEA新開了一間家具生活概念品牌，名為Dalisay Collection（DACO）是來自菲律賓方言，意思是「純粹、真誠、原創」。這個是本地品牌，從菲律賓搜羅天然原料並由當地工匠以巧手製作而成，因為是手工製作，所以每件的產量只有極少，但創作出來的作品卻經得起時間考驗而且深具韻味。

圖片來源：Dalisay Collection

當然，由菲律賓的少型家庭式工場製作，工匠們亦會得到合理的工作環境及回報，以促進社區的長遠持續發展。然而，說到減少浪費，永續循環設計，最重要的依然是產品的品質，耐用而不被時代淘汰，甚至是可以翻新、維修及重用，正是品牌的可持續發展精神。

（圖片來源：Dalisay Collection）

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DACO是一個新的品牌，推出的首個系列定要大家擦亮眼睛。例如「S-Table-02」茶几猶如雕塑藝術擺設，可以提升室內格調，以火山石製成有夠注目，全人手鑿刻直至呈現每顆火山石獨一無二的顏色。「Bed-01」是以桃花心木相互鉚碶製成的床架，清雅的設計亦能增添儲物空間。

S-Table-02，$15,250（圖片來源：Dalisay Collection）

圖片來源：Dalisay Collection

藤編工藝方面，藤箱儲物式茶几「C-Table-03」兼具座椅及儲物功能，底座採用堅韌的水浮蓮編織而成，至於手工腳凳「Pouf-01」採用獨特的菲律賓傳統編織法，據說其技術可溯源到菲律賓史前的陶器之上，今天大多應用在編織墊子和提籃，融入家具之中卻是品牌的巧思。這些家具用料上乘、設計精美，價錢也不菲，品牌推出購前試用體驗，以相宜價錢提供3到12個月不等的家具租賃服務，計劃到期時可以保留、退還或延長，支付差價就可以購入。