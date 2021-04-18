【5月生日石】祖母綠位列四大名貴寶石　到底這與祖母有何關係？

5月是金牛座朋友的生日，金牛座的性格簡單易明，愛奢侈也要實用，如果有金牛朋友生日最好送甚麼禮物？或許來看看5月的生日石（Birthstone）。

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5月的生日石是祖母綠（Emerald）。別看到這個名字就按上一頁，祖母綠並非如它的名字一樣老氣（首先是祖母也可以潮啊），祖母綠被稱為綠寶石之王，也是公認為四大名貴寶石之一。不過它的名字其實與祖母毫不相關，只是因為它的波斯名字為Zumurud，意指綠寶石，所以華文地區就以其音譯為「祖母綠」。

Atahualpa的黃金王冠Crown of the Andes（圖片來源：Metropolitan Museum of Art）

祖母綠是一種非常美麗的寶石，自古以來都深受皇室鍾愛，尤其是埃及法老及印加帝王，著名的埃及妖后Cleopatra是祖母綠的愛好者，但最著名的祖母綠卻是來自南美的印加帝國。相傳最大顆的祖母綠來自印加王朝最後一位皇帝Atahualpa，在他的黃金王冠上鑲有450顆祖母綠，其中最大的一顆重達24克拉，於17世紀來自西班牙的征服者Francisco Pizarro最來將它搶走，見證了印加王朝的衰亡。

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除了美觀之外，祖母綠也傳言有著神秘的力量與醫療的功能，最初的記載是來自公元79年去世的羅馬作家Pliny the Elder，他在《自然史》一書中形容它為最綠的寶石，亦稱有醫療功效，不過是特別針對寶石切割師，指出沒有比凝視祖母綠更好放鬆眼睛的方法，還可以消除疲勞與精神不振，不過護眼綠在現代而言已經是常識了。

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另外的傳說就有將祖母綠放在舌底可以預見未來，佩戴起來會帶來治癒力量，可以解毒、紓緩疲勞甚至有護肝功效！不過呢，有沒有用就見仁見智，但祖母綠舒服的綠色光芒能夠安神、令心境平和卻不是奇事，尤其是在春夏之間生氣勃勃的氣氛更是合襯。