木村拓哉如何由迷倒眾女生到成最討厭男星？他永遠是男生膜拜對象

木村拓哉是日本最強男神無疑！一說到木村拓哉四個字，馬上又會令人回想起各種「木村效應」，皆因他穿過／與他有過關係的牌子都會變成潮流，男神地位沒有動搖的空間，不過今次想採討的卻是，到底木村的粉絲是男多還是女多？

《戀愛世代／Love Generation》劇照

全盛時期的木村，絕對迷倒萬千少女。《戀愛世代》中壞男孩的形象，各種標準姿勢背後抱、摸頭殺去到20年之後也依然管用，但對2000後小女生而言好像有點老土了。據說這一套劇播放的時間，在街上是找不到女生的，因為都窩在家中看木村去了。

《戀愛世代／Love Generation》劇照

《戀愛世代／Love Generation》劇照

直到2000年，木村迷上工藤靜香繼而閃婚，更在全日本電視台上公開道歉：對不起，我要結婚了。工藤靜香瞬間成為「全日本最醜的女人」、女人公敵，足以證明沒有愛，哪有恨。直到去年，日本投選出一個「最討厭男星」，木村拓哉拿到了冠軍，其中一大原因是認為他無論演甚麼劇都是一個樣子，看來其美魔男的容顏不足以迷倒今天的觀眾。可是好像這些木村人生中的大起大跌，卻沒有動搖到男性粉絲？

圖片來源：木村拓哉微博

直到今天，本來愛木村的小女生們可能都移情別戀了，但終歸長情的還有男粉絲。差不多五旬的中佬男性魅力卻不減。有過木村加持的品牌而傳頌多年的，例如A BATHING APE、RED WING、CONVERSE、NUMBER (N)INE、ROLEX、銀器GORO’S，抑或是鬼馬的GATSBY廣告到最近聯乘的RAY-BAN，有沒有發現大多都是男性化品牌。

木村拓哉在《Hero》中的造型可謂經典

2000年的日劇《美麗人生》當中，木村所飾演的角色是髮型設計師，幫女友洗頭、吹頭自此成為浪漫日常，對男生而言卻是每晚多了一項例牌服侍女友的習常。可是他那一頭中長髮亦瘋靡全亞洲，想當年，多少男生都要有一個木村頭，F4的《流星花園》還只在後段發力。

《美麗人生》

這些年來木村都不太敢公開放閃，很可能是為了保護家庭而非保護他自己，直到2020年才發布了與工藤靜香的首張生活合照，事過境遷也令一眾粉絲或前粉絲心中釋懷當年的動盪，反而感覺到窩心暖心。或許海外的女粉絲們早已忘掉昨日種過的花，但木村的浪漫就有如陳年醇酒，也就是為何男生們到今天依然視之為膜拜對象。