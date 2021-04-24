【Designer Chair】當Herman Miller收購Knoll　必讀兩大名師椅子

近日設計界有一大新聞：著名家具品牌Herman Miller收購同業製造商Knoll， 說到經典Designer Chair，Eames Chair與Barcelona Chair的地位絕對舉足輕重，因為前者既被MoMA列為永久館藏，同時各界名人如Steve Jobs、Bill Gates等都要擁有，而Barcelona Chair同是MoMA永久館藏，亦被譽為「Bauhaus設計經典」、現代家具設計的始祖等等。讀設計的同學們都一定會深入了解過這兩張椅，但從今天起，卻只需要記一間公司就可以了。

Herman Miller的Logo中有著經典人體工學椅的曲線（圖片來源：Herman Miller）

收購計劃以18億美元完成，其實他們各自本身擁有19個品牌，而業務遍佈100多個國家，絕對是高級家具設計品的一大巨頭。他們的作品最受辦公室歡迎，但坦言，在疫情發生底下迎來WFH，導致家庭和辦公室的轉型，不過是危是機仍未清楚。這一次的合併，卻並非一般猜想營運出現問題而等別間公司來接手。而是透過更廣泛的產品組合作為吸引力。此外，兩間公司本來在宣傳、營運等成本在今後也可以統一了，預計在兩年內重複成本合併起來可以節省約一億美元，亦預計可以為公司帶來36億美元的收入。

這是Knoll的舊Logo，巧妙地透露出著名的X型不銹鋼架（圖片來源：Knoll）

說過這些合併的事宜，我們來回顧一下他們的頂尖之作吧！Herman Miller合作的設計師和藝術家十分廣泛，當中知名度最高的就莫過於Charles and Ray Eames於1956年的經典設計「Eames Lounge Chair」。早在作品完成的十年前，二戰結束之後資源非常匱乏，所以美國的Eames夫婦研究了很多不同的新物料，例如塑料和膠合木板。只不過膠合木板其實很硬難以加工，他們花最多心力去處理的就是膠合夾板的成形技巧，以貼合身體曲線。在1946年成功之後再與皮革結合製作梳化椅，即是有品味的辦公室（至少會客室）都一定必備的Eames Lounge Chair。要說它唯一的缺點，明明本來說因為資源匱乏而研發出低成本的材料，怎麼到今天又變成了極貴的Designer Chair呢⋯⋯

Eames Lounge Chair（圖片來源：Herman Miller）

接著來到Knoll的的Barcelona Chair，這是由德國現代主義建築大師Mies van der Rohe操刀的作品，但為何叫做「巴塞隆拿」呢？故事就要說到1929年在西班牙巴塞隆拿舉辦的世界博覽會，這位大師代表德國建造德國館，整個場館是貫徹了大師擅長的包浩斯主義，而且還設計了與場館相配合的椅子，正是今天見到的Barcelona Chair。當中所用到的設計理念就是Form follows function，即是以功能性為本，不會因為潮流而設計出一些以後沒有用的東西。這個「Form」的而且確地流傳到今天，當中傳頒得最廣是X型不銹鋼架的設計，從椅背延伸到椅腳的鋼架經過精密的計算，既有完美的交叉曲線，又能穩固如建築。因為它的流暢與簡約，被譽為「20世紀最優雅的椅子」。