最美麗太陽能板Sunne　節能也講求美學設計　為家居點起浪漫氛圍

無論在萬物之始、人類演化成、還是遠在未知的將來，太陽一直都是地球存亡的關鍵。而在人類面對能源與氣候變化問題的當下，太陽亦成為了其中一個永續的答案。當大眾對「太陽能發電」依然抱著「昂貴」、「外型古板」、「難以應用於家中」等等保守的看法，來自荷蘭的設計師 Marjan van Aubel，就以絕美的太陽能燈 Sunne，為「太陽能發電」注入充滿溫度的美感，讓大家可以在日照時存起陽光，晚上點亮的空間。

Sunne的出現正好告訴大家，節能設計也可以很美麗。（Sunne）

Marjan除了對氣候變化與能源問題有深切的覺悟，她更認為推動永續能源，不能只依賴政府及科學家的力量；身為設計師的她決定以它的本業，改變及推動太陽能發電的模式，成為了「太陽能設計師」。無論太陽能板在過去多年的發展中，表現如何穩定、生產成本如何越趨相宜，它一成不變、沒有趣味的外形完成未能融入我們的日常生活中。因此Marjan第一個著手處理的地方，就是太陽能板的外貌，以及提升它的應用模式，並與荷蘭能源研究中心（The Energy Research Centre of the Netherlands）共同合作開發了太陽能燈 Sunne。

Sunne由一條長而彎曲鋁帶製成，只要簡單地把它懸掛在窗前，內置的 SunPower 太陽能電池就會收集光能；到了黃昏時段，它就會自動徐徐亮起。只要觸摸燈的頂部，就可以調校三種不同的模式，包括Sunne Rise、Sunne Light 以及 Sunne Set。它們的顏色和光亮度都是仿照天空於不同時分呈現的色彩，為室內空間點起一份浪漫的氛圍。而Sunne的橢圓外表，配上金屬鋁框，簡約而富設計感，單看就如一件藝術擺設，能輕易融入家居之外，亦為空間增添一份格調。

家中放置Sunne，為節能出一分力。（Sunne）

為了令Sunne更user & energy-friendly，設計團隊亦正準備研發應用程式，讓大家可以在手機輕易調校光暗，同時了解用電量，令這件作品的性能更全面。有興趣的朋友，不妨到Sunne的Kickstarter頁面了解更多；目前Sunne已籌務到大量生產的所需資金，期待在不久的將來，在你和我的家中，都可以看到這件作品的蹤影，為永續能源出一點力。