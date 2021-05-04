【拍賣】《災難女孩》拍賣50萬美元成交　史上最貴照片大盤點

近來NFT（Non-fungible token）熱潮不斷，繼Beeple的畫作拍得6,935萬美元、Twitter創辦人Jack Dorsey所發布的首條Twitter拍得250萬美元，還有元祖級Meme圖「Nyan Cat 」以300以太幣約值56萬美元成交，令人覺得虛擬貨幣世界沒有甚麼不可能，甚至過去十年廿年間我們也在網上Post過的圖片都有可能於今天升值不知幾多倍，同時期待著還有甚麼驚喜拍賣。

DisasterGirl（圖片來源：Dave Roth、Zoë Roth）

最近又有一幅Meme圖「DisasterGirl／災難女孩」以NFT形式拍賣，最後以180以太幣約值50萬美元成交。這幅圖相信大家都不會感到陌生，正因天真爛漫的小女孩與身後的火災現場形成強烈對比，而最「地獄」之處當然是她的回眸一笑，也因此而得名。不過其實事實並非如此。這位女孩名為Zoë Roth，今年已有21歲，在2005年還是4歲時鄰居的房屋被「控管燒除」，即是在控制之下以火去清除建築物，當時她與父親與其他人在街上圍觀，父親心血來潮想為女兒留影，按下快門之際叫Zoë回頭笑一下，才成就出這與事實落差極大的「地獄Meme」。是次買下圖片的是來自杜拜的音樂公司3F Music，而Zoë與父親其後依然擁有圖片的版權，之後每次轉售可抽取10%版權稅。

攝影也是藝術的一種，即使今天人人都可以拿出手機拍出無限張照片，或者也能夠捕捉到驚世的Decisive Moment，如災難女孩般傳頌下去。除此之外，原來世界上最貴的幾張照片價值之高足以令人嘩然，接下來就來看看。

《Phantom》© Peter Lik

史上最貴的攝影作品，就要數到在2014年以650萬美元成交的《Phantom》，這張照片出自澳洲攝影師Peter Lik之手，Peter的鏡頭之下都是自然豔麗美景，這一次卻難得地以黑白呈現，將美國羚羊峽谷的壯麗與幽秘表現出來。買下Peter作品的是一位美國私人收藏家，同時間還入手了Peter的另外兩幅作品《Illusion》（240萬美元）以及《Eternal Moods》（110萬美元）。其實Peter向來都是炙手可熱的攝影大師，他出版的攝影集往往都賣斷市。

《Rhein II》（圖片來源：Matthew Marks Gallery，© Andreas Gursky）

《Phantom》所打破的舊紀錄就來自2011年，一幅名為《Rhein II》的作品。或者《Phantom》貴是貴，卻無甚爭議，但這幅萊茵河二號以430萬美元之姿一度撼動攝影界，而且外行人看來，這由作品看似平平無奇，重點原來藏在細節裡。在構圖上，由草地、萊茵河、以至天空都是近乎完美地呈水平平行。但原來本來河岸並非甚麼都沒有的，作者德國攝影師Andreas Gursky「P圖」處理掉工廠及行人等，希望觀眾一眼看下去並不認得這是哪一段的萊茵河⋯⋯靜心欣賞這「柏拉圖式的水域」。

《Untitled#96》（圖片來源：MoMA，© Cindy Sherman）

緊接下來的就有著名美國女攝影師Cindy Sherman的作品《Untitled#96》，作品於2011年在佳士得以389萬美元成交。正如她的大部份作品，主角都是她自已，而且當中最重要的議題都是關於物化女性與男性凝視（Male Gaze）的探討。《Untitled#96》於1981年拍攝，紅色頭髮、橙色衣服與背景，強烈地震撼眼球，加強物化意味，女性於鏡頭前存活於男性視角底下，Cindy Sherman並非凝視著鏡頭而是遠方，是否在尋找出擺脫的方法？

《99 Cent II, Diptych》（圖片來源：www.andreasgursky.com，© Andreas Gursky）

剛說過Andreas Gursky鏡頭前昂貴的萊茵河平行線，他的另一幅榜上有名的作品、所拍攝的超市也是充斥著滿滿的平行線，這由於2001年拍攝的《99 Cent II, Diptych》，在2007年於倫敦蘇富比拍賣出335萬美元。其實在各拍賣行的最貴紀錄當中，Andreas Gursky和Cindy Sherman的作品可是屢次上榜。

Billy the Kid（圖片來源：Wiki）

最後想介紹的就是美國西部的傳奇槍手「比利小子」（Billy the Kid），相信大家都曾在不同大眾文化作品中見過這個名字。雖然是罪犯，但不斷被神化之後評價好壞不一，時而殺人犯時而平民英雄，據說最多曾槍殺過21個人，傳說中從拔槍到開槍只要0.3秒，也有著不同的名稱，至於「Billy the Kid」一名卻是因為參與林肯縣戰爭中所用的名字而聞名。他留傳於世的唯一張照片於2011年拍賣以230萬美元成交，拍攝者已經無從考究。