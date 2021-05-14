2020杜拜世博會延至今年10月舉行　女性建築師設計英國館別有巧思

本來世界級盛事「2020 杜拜世博會」在上年舉行，然而因為疫情關係延期至今年10月再舉行。每一次世博會都是國家之間盡顯看家本領的時刻，參加者亦可以在會場上見到領先世界的科技、藝術、建築、文化以及設計等等，盡在各國主題館展場，滿目琳瑯、大開眼界。今次備受矚目的英國館，亦因為超群的概念與展館設計受到萬眾期待。

圖片來源：Expo 2020 Dubai／Es Devlin

英國館名為「Poem Pavilion」，創作靈感來自霍金2015年提出的「Breakthrough Message」計劃，於國際間找尋一種突破訊息的語言，代表到人類，亦能分析星際間的交流語言，範疇涉及外星智慧生命的思考。負責Poem Pavilion的是破天荒擔當英國館設計的女性設計師Es Devlin，領導一支以女性為主導的人工智能和太空技術專家團隊，展示英國在人工智能方面的專業知識，希望以技術和詩歌超越民族身份。

圖片來源：Expo 2020 Dubai／Es Devlin

Es Devlin本來是一位舞台設計師，世界級的巨星舞台如Beyonce、Adele等等都曾經由她來操刀，最為著名的作品卻是2012年倫敦奧運的閉幕舞台。今次Poem Pavilion是她力臻完美之作相當炫目，樓高20米，最突出之處是以板條組成的外型，延伸出一個立體面，燈光設計及LED螢幕吸引眼球，更使用了Machine Learning技術來產生與空間相關的詩歌創作，顯示於螢幕之上，極具詩意。

圖片來源：Expo 2020 Dubai／Es Devlin

透過今次的設計，Es Devlin也希望從中可以鼓勵女性去研究原本「看似」不適合她們的科學和技術領域，她指出現在需要迫切地解決STEAM（科學，技術，工程，藝術和數學）相關職業中女性不足的問題。

「Al Wasl」（圖片來源：Expo 2020 Dubai）

英國館固然矚目，世博的其他區域亦展現出設計的力量，各自由國際設計團隊操刀。世博主要分成四個區域，分別是「Al Wasl」、「Opportunity」、「Mobility」和「Sustainability」。「Al Wasl」在阿拉伯語言解為流通，也意味著人與人之間的思想連結、創造未來，這區是一個會議廣場，由美國AS+GG建築師事務所設計。「Opportunity」由澳洲Cox Architecutre建築師事務所設計，寓意機會來到時，每個人都有能力創造更好的世界，英國館亦設於這區。「Mobility」出自英國Foster+Partners建築師事務所，主題是人類思想如何化為行動力，展區由機器人或無人機提供服務。最後的「Sustainability」是英國Grimshaw Architects建築師事務所的作品，永續性主題是這個年代的重要議題，探討人類對環境的影響，在此可以體驗到由森林走到海洋，瞬間漫遊地球各處，從中反省如何保護我們所居住無可替代的地球。