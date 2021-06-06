全世界第一間全3D打印的酒店　希臘王妃創辦　6萬一晚的Glamping

或許這是一場野奢（Glamping）酒店的革新。 全球野奢酒店的頭牌是誰？安縵奢華酒店集團（Aman Resorts）必須有一席之地，比如去年開業的帳篷營地Camp Sarika，藏於沙漠，四周荒無人煙；再比如位於印度的Aman-i-Khas，就在國家公園裡面，可以近距離觀賞到野生老虎。

最近，編輯發現了一家你可能沒聽過的酒店，位於非洲東部莫桑比克的酒店Kisawa。憑藉一晚6萬的房價一騎絕塵，是安縵Camp Sarika的三倍，也是當地最貴的酒店。獲得了眾多媒體的推崇讚譽。

它是世界上第一個全3D打印的度假勝地，從建築到室內物品都採用了3D打印技術，還有部分手工家居。房間面積150㎡起，自帶的獨立室外活動區域更是超600㎡，連無邊泳池都有54㎡，這樣寬敞的面積即便是野奢酒店也很少見。

坐上酒店帆船探索海域、在沙丘上俯瞰印度洋、追尋珍稀動物儒艮的身影，這些在別處難以獲得的體驗酒店裡都可以實現。

酒店創始人是新晉的希臘王妃，也是億萬富豪的獨生女Nian Flohr。它憑什麼這麼貴，敢挑戰野奢頭牌？一起來看看。

點圖看座落於非洲的Kisawa酒店外觀設施和創辦人Nian Flohr▼▼▼

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建築全為3D打印

酒店位於非洲的本蓋魯阿島（Benguerra），離莫桑比克海岸約15英里。這裡是儒艮和海龜的保護區，還棲息著145多種鳥類。酒店佔地寬闊，足有300萬㎡，森林、海灘、沙丘，自然風貌豐富多彩，可以稱得上是避世的人間天堂。建造酒店時為了對周邊自然環境盡可能地減少影響，設計師採用了3D打印技術。

島上的沙子、海水成為了建築外牆自然的、有紋理的飾面；砂漿經過3D打印技術搖身一變成構成地板、瓷磚。不僅所有建築，連室內設計中也大量地運用了3D物品。環保，被做到了極致。建築以茅草做頂，以層層疊疊的螺旋狀鋪設，俯視時與周圍的自然融為一體。清澈的泳池與海洋呼應，映下偶爾飛過的鳥群。

Kisawa自去年開業後，即成為島上最貴酒店。

僅12棟房，每晚4萬起

酒店僅有12間房，分為一居室、兩居室和三居室。基礎房型就有150㎡。房間都為大平層，沙土牆面未加任何裝飾，帶著自然與原始氣息。客廳四面有門，空氣流通無礙，通透性很強。隨便坐在哪裡都看到外頭的景致。

門上的金屬三角裝飾十分時尚，皮質沙發、角落布畫、天頂吊燈等元素都充滿著設計感。尤其是條紋綠的地毯，更是點睛之筆，與室外的綠色呼應。

臥室中，一張king size的大床佔據中央，低飽和度的淺綠色床品更添一絲清新。兩邊的床頭櫃與牆面用色一致，形如樹樁。屋內以木製家具為主，高腳木椅有幾分太師椅的神韻，鏤空的網面椅背是專門為熱帶環境所設計的。

洗手盆、浴缸、花瓶，每一件家居都帶著自然紋理，弧度的流轉間是材料生命的痕跡。室內空間還包含了兩個獨立的化妝間和換衣間。

點圖看Kisawa酒店的室內環境設施▼▼▼

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對於野奢酒店來說，精彩的永遠是屋外。Kisawa也是一樣，一居室的室外都自帶650㎡的空間可以盡情撒歡，去露天廚房燒烤、坐在草棚下吹風賞景，還有54㎡大的無邊泳池讓你游個盡興。房屋掩映在森林中，走幾步就是私人海灘，私密性很高，打擾你的只會是偶然劃破寂靜的鳥叫。

此外，還有四個餐廳和兩個酒吧，以及一個獨立的水療中心，令人意外的是它主推中醫藥療法。

獨一無二的在地體驗

獨特的地理位置造就了非凡的酒店體驗。追逐浪漫，可以在Kisawa特製的獨桅帆船上乘風，於日落時分沿著海灣旅行。或是買一頂當地人手工製作的帽子在細軟的沙灘上散步。酒店內部的紅沙丘日落也不可錯過，喝一杯特調飲料，俯瞰印度洋、本蓋魯阿島。

擁抱自然，可以步行或騎車來探索酒店周圍；在珊瑚礁附近浮潛，偶遇海龜和鯨魚。迎風出海，追尋珍稀動物有海中美人魚之稱的儒艮。

從日出到日落，在Kisawa的一天都不會無聊，荒野、星空、海洋……到處都是可以探索的地方。

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希臘王妃是酒店創始人

這家酒店的幕後推手是希臘王妃Nina Flohr（尼娜·弗洛爾）。去年12月，她剛剛與希臘菲力普斯王子（Prince Philippos）成婚。除了這一重身份外，她還是瑞士億萬富翁、私人航空公司VistaJet創始人托馬斯·弗洛爾的獨生女，絕對是天之驕子。

這位王妃的 instagram 非常親民，時常曬出自己出門旅行的日常生活。山河湖海、爬山跳水，就是一個愛自然愛運動的鄰家女孩模樣。

她對非洲這片土地也很熱愛，在20多歲時於莫桑比克創立了非營利的海洋研究機構。又籌備五年，才建造出了Kisawa。她說，設計是讓酒店融入當地的工具，所以Kisawa用了3D技術建造，盡可能地減少對環境的破壞。

這樣的概念，在野奢酒店中已經足夠掀起一場浪潮。環保，定是未來建築的核心。如何讓人為建築與自然環境更好相處，是需要不斷探索的話題。

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