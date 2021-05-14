福布斯2021「收入最高運動員」榜單出爐　MMA狂人McGregor奪第一

今年新鮮出爐的《福布斯》「收入最高運動員」排行榜竟有驚喜。排上榜首的是向來出位的MMA選手Conor McGregor。作為前UFC羽量級及輕量級冠軍，是史上首位同時擁有雙料冠軍的選手，亦曾刷新了UFC史上最快取勝紀錄。不過，在今年的UFC 257中落敗的他亦未減人氣，身家之高不出所料地來自品牌代言。

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其實去年的排行榜已經相當值得留意，去年首位是網球選手費達拿（Roger Federer），難得地打斷了足球員壟斷了榜首的歷史，而費達拿亦非因為比賽獎金，而是代言費令身家上漲。在前年，費達拿在榜上只排第五，前三名都是足球明星，一口氣躍升是因為結束了與NIKE長達24年的合作之後，轉而與Uniqlo簽下十年價值三億美元合約。其他的代言包括Rolex、瑞士信貸銀行Credit Suisse、Mercedes-Benz、意大利麵品牌Barilla等。不過今年費達拿卻只排在第七名，身家由去年的1.063億美元跌至9,000萬美元。

去年費達拿憑代言費登上「收入最高運動員」首位（圖片來源：Rolex）

雖說Conor McGregor今年同樣打破了足球員壟斷，以1.58億美元成為榜上排首位的富豪，不過美斯（1.3億美元）、C朗（1.2億美元）及尼馬（9,500萬美元）亦緊隨其後分別排在第二、三、六位，足球員始終是吸金的職業。插在他們中間排第四的是美式足球員Dak Prescott以及籃球巨星LeBron James排第五。榜上的新面孔就有英國一級方程式賽車車手Lewis Hamilton（第八）、美式足球員Tom Brady（第九），最後是NBA史上最年輕的得分王Kevin Durant排在第十。回看這兩年的比較，還以為會因為疫情而大大影響了富豪們的收入，但似乎比起去年還上升了不少。

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其實McGregor早在2016年曾上榜過，成為史上首位入榜的MMA選手。憑著比賽他的身家大漲，曾經在四年內三度宣布退役，明眼人一看就知道是以「退」為進，證明自己的重要性從而增加收入，但由於他的形象非常出位，言論的娛樂性不比比賽低，所以觀眾是絕對願意為他灑金錢。但要像今年一樣力壓一眾榜上老將，還是要靠代言，例如DraftKings、Roots of Fight、電玩《Dystopia: Contest of Heroes》還有自家威士忌品牌Proper No. Twelve，關於這個威士忌界的新星亦有故事，容後再說。