福布斯2021「收入最高運動員」榜單出爐　MMA狂人McGregor奪第一

今年新鮮出爐的《福布斯》「收入最高運動員」排行榜竟有驚喜。排上榜首的是向來出位的MMA選手Conor McGregor。作為前UFC羽量級及輕量級冠軍,是史上首位同時擁有雙料冠軍的選手,亦曾刷新了UFC史上最快取勝紀錄。不過,在今年的UFC 257中落敗的他亦未減人氣,身家之高不出所料地來自品牌代言。

圖片來源:Getty Images

其實去年的排行榜已經相當值得留意,去年首位是網球選手費達拿(Roger Federer),難得地打斷了足球員壟斷了榜首的歷史,而費達拿亦非因為比賽獎金,而是代言費令身家上漲。在前年,費達拿在榜上只排第五,前三名都是足球明星,一口氣躍升是因為結束了與NIKE長達24年的合作之後,轉而與Uniqlo簽下十年價值三億美元合約。其他的代言包括Rolex、瑞士信貸銀行Credit Suisse、Mercedes-Benz、意大利麵品牌Barilla等。不過今年費達拿卻只排在第七名,身家由去年的1.063億美元跌至9,000萬美元。

去年費達拿憑代言費登上「收入最高運動員」首位(圖片來源:Rolex)

雖說Conor McGregor今年同樣打破了足球員壟斷,以1.58億美元成為榜上排首位的富豪,不過美斯(1.3億美元)、C朗(1.2億美元)及尼馬(9,500萬美元)亦緊隨其後分別排在第二、三、六位,足球員始終是吸金的職業。插在他們中間排第四的是美式足球員Dak Prescott以及籃球巨星LeBron James排第五。榜上的新面孔就有英國一級方程式賽車車手Lewis Hamilton(第八)、美式足球員Tom Brady(第九),最後是NBA史上最年輕的得分王Kevin Durant排在第十。回看這兩年的比較,還以為會因為疫情而大大影響了富豪們的收入,但似乎比起去年還上升了不少。

圖片來源:《Dystopia: Contest of Heroes》

其實McGregor早在2016年曾上榜過,成為史上首位入榜的MMA選手。憑著比賽他的身家大漲,曾經在四年內三度宣布退役,明眼人一看就知道是以「退」為進,證明自己的重要性從而增加收入,但由於他的形象非常出位,言論的娛樂性不比比賽低,所以觀眾是絕對願意為他灑金錢。但要像今年一樣力壓一眾榜上老將,還是要靠代言,例如DraftKings、Roots of Fight、電玩《Dystopia: Contest of Heroes》還有自家威士忌品牌Proper No. Twelve,關於這個威士忌界的新星亦有故事,容後再說。