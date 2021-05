半島酒店威水史｜被評為一級歷史建築　曾創下一項世界級訂單紀錄

近日陽光明媚的天氣令人很想度假,若果沒有疫情,愛好旅遊的香港人或許早已到東南亞享受陽光與海灘,又或是躲進高山裡避暑,到非洲、南美地區探索秘境亦相當吸引⋯⋯然而在這一刻,我們只能夠看看圖片,內心渴望又期待之餘,亦可以做好準備好好安排日後的行程。那麼著名旅遊雜誌《Conde Nast Traveler》所公布的2021年酒店推介《The Best Hotels and Resorts in the World: The 2021 Gold List》就可以作參考對象。