文藝食玩買｜雲集咖啡古著木製家具設計　發燒友必到藝術設計市集

在這個充滿著濃厚藝術氛圍的月份，相信大家三不五時都會逛展覽，其實對於不能外遊的我們，的確是一個汲取新靈感新意念的好機會。當然畫廊展覽是一個好選擇，但原來逛商場都可以沉浸於文藝氣息之中，要說的正是K11 Art Mall最新的企劃，工藝小店、設計品牌進駐，集展覽、市集於一身，藉此也可以了解本地值得留意的設計和藝術力量。

HOW CAFÉ

+ 3

逛市集已成為港人日常，是次在策劃已久的「K11 Natural」散落著一家家小店，食玩買盡在其中。精品牛肉專門店牛八両是牛控恩物，愛酒之人亦有由「Sō by winepeers」為大家帶來本地GIN酒如白蘭樹下、無名氏N.I.P、Two Moons等。咖啡愛好者或初學者則推薦了解一下Simplii Yours這個品牌，會定期舉行咖啡入門班及大師班，咖啡的全面體驗由揀選適合自己口味的咖啡豆到烘焙要點，還有一些本地獨家的咖啡裝備一應俱全。

在鬧市間如果想靜心品嚐咖啡和美點，則有本來位於觀塘工廈遠近馳名的HOW CAFÉ，現已進駐於此開設旗艦概念店「HOW TO LIVE WELL」，集家具、家居小品、輕食Café、隱世Co-Working Space於一身，尤其是鍾情於木製品的朋友，可以於此挑選心儀的木材再定制家具，當然店內的家具都是品牌自家定製的。

966 Time Traveller

如果是愛好古著的朋友，則定必要留意古布收藏家「百川」與多媒體單位Infectment的聯乘限定店，由主理人Brian駐場介紹古布與古道具的種種，出售的古布服飾亦是於日本全國搜羅由江戶至明治時期的佳品，適合喜歡尋寶和聽故事的朋友。另外亦有搜羅復古選物店「966 Time Traveller」專為古物控而設，原來店主竟是95後音樂人，但正所謂潮流每十年一個循環，而且古物的故事正是突破時間與地域的載體，在此可以找到引人入勝的復古手作藝術品。說到古物又怎少得錢幣，時興以錢幣定制成的工藝品，尤其是從旅行間收集而來的硬幣，正好代表著那一段美好時光的紀念品，在「OYTY Critique」這裡可以欣賞到手製擺設、古董餐具以及懷舊古物的過程。

OYTY Critique

最後又怎少得設計品，「B’IN SELECT & florantiques」結集過千件設計佳品，結合原創品牌與花藝擺設或者可以啟發生活上的心思。至於GQOG Lifestyle就特別著重社會共享價值，不論盈虧每筆交易中都會將5至10%捐贈予慈善機構，而且捐贈對象全由顧客選定，所搜羅的設計品都匠心獨運，例如全球首個梵高星夜浮雕燙金3D砌圖，又或是動物造型玻璃吸管可以為環保出一分力，創意源於生活，設計亦為更好的生活而存在。

GQOG Lifestyle

展覽方面有由香港設計中心展出的Design For Asia Awards（DFA）60多件香港及亞洲得獎者設計作品，至於《日．紙》紙藝展覽以紙張再造藝術品也是值得一看的本地創作。到來的朋友都能入手一張尖沙咀遊歷地圖，則是由本地著名插畫家「麥東記 DONMAK & CO.」所製作，藉此機會重新了解一下尖沙咀的大小事。

《日．紙》紙藝展覽

K11 Art Mall 「GONG MUD 講物」